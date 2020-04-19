Стало известно, почему в Москве самое большое число заболевших на коронавирус

ТАСС сообщил о том, что оперативный штаб по мониторингу и контролю за распространением коронавирусной инфекции дал разъяснение причины увеличения показателей по числу зараженных.

В последнее время каждодневный прирост случаев заражения, которые обнаружены и подтверждены, достигает 2,5 тысяч. Увеличение числа зараженных связано прежде всего с тем, что теперь ежедневно стали проводить больше тестов на корона-вирус.

Также в штабе доложили, что в Москве достаточно много бессимптомных больных, являющихся носителями вируса. Их количество достигло 60%. В штабе указали на чрезвычайную важность изоляции таких людей, чтобы инфекция не распространялась дальше. За последние 7 дней было протестировано 17,5 тысяч человек. Тестировались медики, работники городских служб и общественного транспорта.

Хрипун А. И., руководитель департамента здравоохранения города Москвы, сообщил, что каждый день на коронавирус тестируются 18 000 человек. На данный момент увеличение показателей по заражению связано именно с тем, что выявляются бессимптомные больные.

По последним данным, в Российской Федерации общее количество людей, заразившихся корона-вирусом, составило 36 793 человека, умерли 313 со времени начала эпидемии, 3057 человек смогли вылечиться. Самая большое количество заразившихся COVID-19 в Москве. Их число составляет 20 тысяч человек.