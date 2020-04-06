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Стало известно почему в России растут цены на имбирь, лимоны и чеснок


 Pavel Markovich0Связи поста: > > >

Почему же растут цены на цитрусовые, чеснок и имбирь в российских магазинах? Связано это с тем, что из-за коронавирусной эпидемии, происходит снижение поставок из-за рубежа, но при этом повышается спрос на эти продукты, прокомментировали в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Имбирь, чеснок, лимон

Начальник управления контроля АПК Анна Мирочиненко заявила, внутренний рынок страны всецело нуждается в импорте данных продуктов. Но в связи с распространением эпидемии, страны-импортеры уменьшают поставки, и вводят разного рода ограничения.

После нормализации ситуации с импортными поставками цены также пойдут вниз, — Анна Мирочиненко.

Почему появился спрос на имбирь? Все очень просто. В разных СМИ начали активно просачиваться «слухи» о том, что он борется с инфекцией «Covid-19».

Но это не так. Многие врачи уже выступали с докладами, в которых ясно изъяснялись: чеснок, имбирь и лимон не убивают и не вылечивают от коронавируса. Зато, они укрепляют иммунную систему человека. Что очень важно в данный опасный период.

Источник: «vesti.ru»

 

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