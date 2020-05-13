Расскажите друзьям и коллегам в социальных сетях!


Топ советов по защите дома от коронавируса


 Pavel Markovich0
Уборка дома при коронавирусе
Фото: https://pbs.twimg.com/media/EUu6CzMXYAASkBT.jpg

В период коронавирусной пандемии наиболее защищенным местом остается дом. Однако инфекция может проникнуть и сюда. Эксперты дали ряд рекомендаций по защите жилища от коронавируса.

Защита дома от коронавируса

Прежде всего, не следует забывать про дезинфекцию помещения. Уборку в период пандемии нужно выполнять каждые 1-2 дня. Обычно для этого используют растворы с хлоркой, но они негативно влияют на кожный покров и слизистые. После такой уборки в помещении остается специфический запах. Врачи-гигиенисты рекомендуют использовать хлорку в крайнем случае.

Для очистки небольших поверхностей лучше использовать спиртовые растворы. Для масштабной уборки можно использовать раствор с перекисью водорода (1 л жидкости и 50 мл перекиси водорода). Данный состав не оставляет разводов и эффективно устраняет патогенные микрочастицы. Им можно протирать области, к которым регулярно прикасаются руки (пульт телевизора, выключатели, дверные ручки, кнопка унитаза, краны, клавиатура).

Читайте также:  Вы можете идентифицировать алкоголика двумя вопросами

Для влажной уборки используется моющее средство, но к нему следует относиться предельно осторожно. У некоторых людей оно вызывает аллергию.

Не следует забывать о проветривании. Процедура помогает уменьшить концентрацию вредных микрочастиц в воздухе. Особенно полезен солнечный свет, поскольку он обладает бактерицидными свойствами. Эффективным будет и сквозное проветривание.

Полезно рассеивать в воздухе эфирные масла. Масла чайного дерева, лимона, пихты и эвкалипта имеют антисептические свойства. Применять их можно при отсутствии аллергии.

Для уничтожения микробов на постельном белье и одежде необходима стирка при максимально высокой температуре. Выдержать подобную нагрузку способна далеко не каждая ткань. После стирки вещи следует тщательно прогладить. В качестве альтернативы стирки можно выбрать обработку паром (специальный отпариватель или утюг с отпариванием).

Связи поста: > > > >

 

Оцените качество подачи материала:
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...

Похожие записи:

  1. 4 мифа о способах защиты от вируса COVID-19
  2. В России подписан новый закон о продаже алкоголя
  3. Как правильно хранить продукты, чтобы они дольше оставались свежими?
  4. Рабочий день в РФ сократится, а выходных станет больше.
  5. Тестирование на коронавирус в Москве начнут проводить по новому методу
  6. Шумные кафе и магазины расположенные в жилых домах предложили штрафовать
  7. Почему в российских аптеках подорожало лекарство и когда они упадут в цене?
  8. На карантине опаснее всего для здоровья смартфоны
  9. Стало известно, почему в Москве самое большое число заболевших на коронавирус
  10. Можно ли вместо медицинской маски использовать респиратор?
Дзен

Читайте также:
Оставить комментарий
avatar
  Подписаться  
Уведомление о