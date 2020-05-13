Топ советов по защите дома от коронавируса

В период коронавирусной пандемии наиболее защищенным местом остается дом. Однако инфекция может проникнуть и сюда. Эксперты дали ряд рекомендаций по защите жилища от коронавируса.

Защита дома от коронавируса

Прежде всего, не следует забывать про дезинфекцию помещения. Уборку в период пандемии нужно выполнять каждые 1-2 дня. Обычно для этого используют растворы с хлоркой, но они негативно влияют на кожный покров и слизистые. После такой уборки в помещении остается специфический запах. Врачи-гигиенисты рекомендуют использовать хлорку в крайнем случае.

Для очистки небольших поверхностей лучше использовать спиртовые растворы. Для масштабной уборки можно использовать раствор с перекисью водорода (1 л жидкости и 50 мл перекиси водорода). Данный состав не оставляет разводов и эффективно устраняет патогенные микрочастицы. Им можно протирать области, к которым регулярно прикасаются руки (пульт телевизора, выключатели, дверные ручки, кнопка унитаза, краны, клавиатура).

Для влажной уборки используется моющее средство, но к нему следует относиться предельно осторожно. У некоторых людей оно вызывает аллергию.

Не следует забывать о проветривании. Процедура помогает уменьшить концентрацию вредных микрочастиц в воздухе. Особенно полезен солнечный свет, поскольку он обладает бактерицидными свойствами. Эффективным будет и сквозное проветривание.

Полезно рассеивать в воздухе эфирные масла. Масла чайного дерева, лимона, пихты и эвкалипта имеют антисептические свойства. Применять их можно при отсутствии аллергии.

Для уничтожения микробов на постельном белье и одежде необходима стирка при максимально высокой температуре. Выдержать подобную нагрузку способна далеко не каждая ткань. После стирки вещи следует тщательно прогладить. В качестве альтернативы стирки можно выбрать обработку паром (специальный отпариватель или утюг с отпариванием).