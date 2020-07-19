Ученые оценили возможность передачи коронавируса от комаров

В опубликованном в журнале Nature исследовании указано, что комары не являются источником инфицирования человека коронавирусом.

Как подчеркнули специалисты, COVID-19 не обладает способностью «самовоспроизводиться в комарах». В этой связи заражение коронавирусом человеком от насекомых невозможно, даже в том случае, если комар перед этим укусил носителя инфекции.

Аналогичное мнение высказывали ранее и во Всемирной организации здравоохранения. Там выразили сомнение в возможности передачи нового коронавируса через укусы комаров.

Доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетесов 18 июля объяснил, что к основным симптомам коронавируса нельзя отнести сыпь. Специалиста привлекла внимание статья испанских ученых в научном издании JAMA Dermatology, в которой было сказано, что данный симптом появляется не у всех больных, а только лишь у некоторых из них.

Вирусолог сделал заключение, что с большой долей вероятности это является всего лишь дополнительной сопутствующей коронавирусу инфекцией, и, именно из-за этого она (сыпь) наблюдается далеко не у всех больных.