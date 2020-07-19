Информационный ресурс: новости, ремонт, строительство!
Главная » Новости » Общество

Ученые оценили возможность передачи коронавируса от комаров

Комар
Фото: storage.myseldon.com

В опубликованном в журнале Nature исследовании указано, что комары не являются источником инфицирования человека коронавирусом.

Как подчеркнули специалисты, COVID-19 не обладает способностью «самовоспроизводиться в комарах». В этой связи заражение коронавирусом человеком от насекомых невозможно, даже в том случае, если комар перед этим укусил носителя инфекции.

Аналогичное мнение высказывали ранее и во Всемирной организации здравоохранения. Там выразили сомнение в возможности передачи нового коронавируса через укусы комаров.

Доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетесов 18 июля объяснил, что к основным симптомам коронавируса нельзя отнести сыпь. Специалиста привлекла внимание статья испанских ученых в научном издании JAMA Dermatology, в которой было сказано, что данный симптом появляется не у всех больных, а только лишь у некоторых из них.

Вирусолог сделал заключение, что с большой долей вероятности это является всего лишь дополнительной сопутствующей коронавирусу инфекцией, и, именно из-за этого она (сыпь) наблюдается далеко не у всех больных.

 

COVID-19 Вирусолог Комар Сергей Нетесов
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Вы можете нас читать также в:
YANDEX ZEN Google News

Вам также может быть интересно
Коронавирус
Общество 0
Ученые определили срок действия вакцины от коронавируса
По словам директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Минздрава России Александра Гинцбурга россиянам,
Россияне беднеют
Общество 0
Исследования показало, что россияне беднеют
Второй квартал текущего года показал снижение уровня реальных доходов населения России на восемь процентных
Опрос
Общество 0
Опрос показал, что жители России стали реже носить перчатки и маски
Соответствующее исследование провели в Wanta Group, которым управляет РБК Григория Берёзкина. Компания опросила более
Выплаты
Общество 0
Выплаты молодым семьям при рождении ребенка значительно возрастут
До 200 тыс. руб. обещает выплачивать государство каждой молодой семье при рождении третьего и
Чипсы
Общество 0
Действительно ли чипсы вредны для организма человека?
Чипсы, газировка и разнообразные сладости считаются злейшими врагами организма, которые не только калорийны, но
Купальный сезон
Общество 0
Почти 80 подмосковных пляжей готовы к купальному сезону
Согласно сообщению пресс-службы правительства и губернатора Московской области, после снятия ограничений на посещения зон
Заработная плата
Общество 0
Исследование показало, что российские мужчины зарабатывают больше чем женщины
Исходя из проведенных исследований, было выявлено, что мужчины Российской Федерации получают заработную плату на
COVID-19
Общество 0
Исследование: россияне готовятся ко второй вспышке COVID-19
«Известия», ссылаясь на информацию от РАНХиГС, сообщают о том, что большая часть населения нашей
Информационный ресурс: новости, ремонт, строительство!
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:
Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности.