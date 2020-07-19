Ученые определили срок действия вакцины от коронавируса

По словам директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Минздрава России Александра Гинцбурга россиянам, скорее всего, придется проходить вакцинацию раз в несколько лет. До этого аналогичным способом проводились процедуры предохранения от вспышек сезонного гриппа.

Также он обратил внимание на неизменность структуры вируса, что подтверждает мониторинг развития заболевания за весь период наблюдения. Гинцбург призвал быть осторожными людей с серьезными хроническими заболеваниями иммунной системы.

В данной ситуации они являются наиболее уязвимыми и, кроме того, вакцинация от коронавирусной инфекции им категорически противопоказана.

Страдающие от аутоиммунных заболеваний пациенты не застрахованы от непредвиденных последствий вакцинации, так как прививка может спровоцировать обострение основного заболевания. Информация предоставлена агентством «Рамблер».