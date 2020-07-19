Информационный ресурс: новости, ремонт, строительство!
Главная » Новости » Общество

Ученые определили срок действия вакцины от коронавируса

Коронавирус
Фото: medrussia.org

По словам директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Минздрава России Александра Гинцбурга россиянам, скорее всего, придется проходить вакцинацию раз в несколько лет. До этого аналогичным способом проводились процедуры предохранения от вспышек сезонного гриппа.

Также он обратил внимание на неизменность структуры вируса, что подтверждает мониторинг развития заболевания за весь период наблюдения. Гинцбург призвал быть осторожными людей с серьезными хроническими заболеваниями иммунной системы.

В данной ситуации они являются наиболее уязвимыми и, кроме того, вакцинация от коронавирусной инфекции им категорически противопоказана.

Страдающие от аутоиммунных заболеваний пациенты не застрахованы от непредвиденных последствий вакцинации, так как прививка может спровоцировать обострение основного заболевания. Информация предоставлена агентством «Рамблер».

Александр Гинцбург Вирус Минздрав Россия
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Вы можете нас читать также в:
YANDEX ZEN Google News

Вам также может быть интересно
Россияне беднеют
Общество 0
Исследования показало, что россияне беднеют
Второй квартал текущего года показал снижение уровня реальных доходов населения России на восемь процентных
Опрос
Общество 0
Опрос показал, что жители России стали реже носить перчатки и маски
Соответствующее исследование провели в Wanta Group, которым управляет РБК Григория Берёзкина. Компания опросила более
Выплаты
Общество 0
Выплаты молодым семьям при рождении ребенка значительно возрастут
До 200 тыс. руб. обещает выплачивать государство каждой молодой семье при рождении третьего и
Чипсы
Общество 0
Действительно ли чипсы вредны для организма человека?
Чипсы, газировка и разнообразные сладости считаются злейшими врагами организма, которые не только калорийны, но
Купальный сезон
Общество 0
Почти 80 подмосковных пляжей готовы к купальному сезону
Согласно сообщению пресс-службы правительства и губернатора Московской области, после снятия ограничений на посещения зон
Заработная плата
Общество 0
Исследование показало, что российские мужчины зарабатывают больше чем женщины
Исходя из проведенных исследований, было выявлено, что мужчины Российской Федерации получают заработную плату на
COVID-19
Общество 0
Исследование: россияне готовятся ко второй вспышке COVID-19
«Известия», ссылаясь на информацию от РАНХиГС, сообщают о том, что большая часть населения нашей
Изоляция
Общество 0
Отменена 14-дневная изоляция для приезжих в Россию
Теперь для прибывших в Россию граждан нет необходимости в пребывании двухнедельной карантинной изоляции. Достаточно
Информационный ресурс: новости, ремонт, строительство!
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:
Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности.