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Ученые сообщили о новой мутации коронавируса, от которой не защитят маски

Команда ученых из Техасского университета в Остине и Университета Чикаго предупредили, что использование масок, перчаток и антисептиков не защитит людей от нового штамма коронавируса.

Обнаруженная мутация вируса D614G настолько заразна, что ее выявили у 100% зараженных пациентов из Хьюстона.

Медики, которые тщательно исследовали данный штамм, сообщили, что он имеет намного больше шипов, чем прочие известные вирусы. Эти отростки помогают ему лучше «цепляться» за клетки человека. При этом новый штамм D614G оказался не столь опасным в сравнении с прошлыми мутациями, и все же пораженным пациентам потребуется длительное лечение.

Американские ученые сомневаются в эффективности распространенных средств защиты, в которые входят перчатки, маски и различные антисептики.

Ранее Билл Гейтс назвал полным безумием многодневный срок проведения теста на выявление коронавируса, так как в это время пораженный вирусом человек преспокойно продолжает перемещаться по стране, заражая окружающих. За такие тесты, говорит Гейтс, нет никакого смысла платить.

Исследование Коронавирус Мутация Ученные
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