Ученым был развеян МИФ об аллергии на тополиный пух

Главный московский аллерголог-иммунолог Александр Пампура сообщил, что сам по себе тополиный пух не может быть причиной аллергических реакций. Но он может разносить пыльцу других растений.

Эксперт объяснил радиостанции «Говорит Москва», что сам пух не является пыльцой, и поэтому никакой аллергии от него быть не может.

Врач обратил внимание на то, что пух может накапливать в своих ворсинках пыльцу тех растений, которые являются аллергенами и вызывают соответствующие аллергические реакции. По мнению эксперта, от самого пуха нет никаких особых рисков. Пампура сказал, что людям, у которых есть склонность к аллергическим проявлениям, необходимо применять обычные медицинские средства.

Ранее СМИ сообщали, что защититься от неприятного воздействия тополиного пуха можно, если временно отказаться от туши для ресниц, тонального крема. Также профессиональные врачи рекомендуют надевать при выходе на улицу декоративные или солнечные очки, чтобы оградить слизистые глаз от попадания на них тополиного пуха.