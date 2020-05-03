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Уличный фастфуд придет на смену обанкротившимся кафе и ресторанам


 Pavel Markovich0
Фастфуд
Фото: holidays.guranka.ru

Лидер объединения отельеров и рестораторов оценил последствия запретительных мер в период пандемии. Из аналитики Игоря Бухарова следует, что многие кафе и рестораны, к сожалению, закрылись не только на карантин. Часть из заведений просто не сможет продолжать работу из-за банкротства и сменившихся пищевых привычек сограждан.

Чтобы как-то продержаться, владельцы бывших заведений, по мнению эксперта, начнут открывать точки, которые не требуют больших усилий для раскрутки. Это ларьки с недорогими и популярными блюдами: шашлык, шаурма, самса и другие позиции фастфуда.

Со слов И.Бухарова, стабильная работа пищевых объектов начнется где-то в июне. В этом случае процент убыточных предприятий может составить почти половину от всех бывших до начала карантина. Внутреннего капитала на покрытие арендных расходов и выплаты заработной платы у многих владельцев частного бизнеса нет.

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Кроме этого, длительный перерыв негативно повлиял на состав целевой аудитории, и неизвестно, какой уровень посещения будет у прежних кафе. Такие условия приведут к необходимости строгого расчета прибыльности. В большей части случаев это станет причиной отказа от риска реанимации бизнеса.

Выживут только элитные заведения, считает автор комментария, улицы будут наполнены пунктами быстрого питания. Часть из этих точек станет элементом новой системы фастфуда.

Для нормализации работы этой отрасли нужен развернутый и продуманный план, поддержка государственных программ. Но у ресторанов из-за того, что они торгуют товаром подакцизного свойства (алкоголь), нет юридического права на получение федеральных дотаций.

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