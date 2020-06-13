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Установлена наиболее защищенная от коронавируса группа крови человека


 Владимир Корниецкий0
Группа крови
Фото: pbs.twimg.com

Среди людей, зараженных коронавирусом, меньше всего оказалось обладателей кровью первой группы. Такой вывод был сделан учеными США, опубликовавшими результаты своих исследований на сайте биотехнологической компании 23andMe. С информацией об этом поделился портал «Рамблер».

В ходе исследования были изучены биоматериалы 750 тысяч человек. 10 тысяч из них оказались носителями коронавируса. При этом выяснилось, что заболеваемость лиц, имеющих первую группу крови, на 9-18% ниже остальных.

Чаще всего заражаются люди, чья кровь соответствует третьей и четвертой группам. Показатель риска у них составляет 1,5%. Для обладателей же второй группы крови он не превышает 1,4%.

Больше всего рискуют врачи и другие специалисты, тесно контактирующие с больными. Так, показатель риска у них составляет: 4,1% для обладателей кровью четвертой группы, 4% — третьей, 3,9% — второй и 3,2% — первой.

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До этого дня считалось, что чаще всего заболевают люди со второй группой крови, а вероятность заражения лиц с кровью других групп находится почти на одинаковом уровне.

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