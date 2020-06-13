Установлена наиболее защищенная от коронавируса группа крови человека

Среди людей, зараженных коронавирусом, меньше всего оказалось обладателей кровью первой группы. Такой вывод был сделан учеными США, опубликовавшими результаты своих исследований на сайте биотехнологической компании 23andMe. С информацией об этом поделился портал «Рамблер».

В ходе исследования были изучены биоматериалы 750 тысяч человек. 10 тысяч из них оказались носителями коронавируса. При этом выяснилось, что заболеваемость лиц, имеющих первую группу крови, на 9-18% ниже остальных.

Чаще всего заражаются люди, чья кровь соответствует третьей и четвертой группам. Показатель риска у них составляет 1,5%. Для обладателей же второй группы крови он не превышает 1,4%.

Больше всего рискуют врачи и другие специалисты, тесно контактирующие с больными. Так, показатель риска у них составляет: 4,1% для обладателей кровью четвертой группы, 4% — третьей, 3,9% — второй и 3,2% — первой.

До этого дня считалось, что чаще всего заболевают люди со второй группой крови, а вероятность заражения лиц с кровью других групп находится почти на одинаковом уровне.