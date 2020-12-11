Увеличение зарплат бюджетникам, подъём МРОТ в октябре 2020 и отмена послаблений для малого бизнеса

В октябре 2020 г. вступает в силу ряд законов и постановлений, которые затрагивают интересы практически каждого россиянина. Самый значительный из них —об увеличении зарплат бюджетникам.

Кому и на сколько повысят зарплату

Речь идёт о плановой индексации зарплат в связи с инфляцией. Официальный уровень инфляции за прошлый год составил 3%.

Больше станут получать военнослужащие, а также служащие МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии, СВР, ФСО, Следственного Комитета и Генеральной прокуратуры.

Повышение оклада также касается гражданского персонала воинских частей. Не обидят и сотрудников МИДа. Увеличение оклада на 3% полагается сотрудникам, работающим в казенных, бюджетных, автономных учреждениях и государственных органах федерального подчинения.

Работников бюджетных учреждений ждёт повышение зарплаты.

Президент повысил заработную плату судьям также на 3%. По заявлению Кремля, это поможет сделать наше правосудие более независимым.

Какие послабления для бизнеса отменены в октябре 2020

Большинство льгот для бизнесменов, которые были введены в марте-апреле этого года в связи с пандемией, отменяются с 1 октября.

Аренда помещений. Заканчивается время, в течение которого представители малого бизнеса могли досрочно отказаться от аренды без начисления штрафа. Также истекает срок, когда они могли рассчитывать на отсрочку по оплате аренды, что прописано в ФЗ от 1 апреля 2020г. Кредиты бизнесменам под 0% на выплату заработной платы сотрудникам. В октябре 2020 закончился период, когда предпринимателям можно было надеяться на кредит в банке под 0% годовых. Это зафиксировано в правительственном постановлении от 02.04.2020г. Пособие по безработице. Предприниматели, лишившиеся бизнеса в марте-апреле 2020 года, с октября не смогут получать максимальный размер пособия по безработице.

На сколько увеличат МРОТ

На сегодняшний день размер минимальной оплаты труда совпадает с размером прожиточного минимума. Он вычисляется по набору продуктовой корзины, куда входят товары первой необходимости.

Каждый год правительство РФ пересматривает значение МРОТ. Оно приравнивается к прожиточному минимуму второго квартала прошлого года. В 2021 году минимальный размер зарплаты россиянина станет равен 12 392 рубля. Это на 262 рубля больше, чем в 2020 году.

Есть и другие постановления правительства, о которых необходимо знать.

При получении пособия для малообеспеченных семей на ребенка до трёх лет надо снова подавать заявление. С апреля по октябрь начисление денег на детей производилось автоматически. Теперь всё вернулось в обычное русло.

Полис ОСАГО снова оформляется при наличии диагностической карты. Значит, снова надо проходить техосмотр.

Повышаются страховые выплаты по банковским вкладам, если банк лишается лицензии. Страховка составит 100% от суммы вклада, но не более 10 млн. рублей (раньше было 1,4 млн.).

С 1 октября негосударственные организации, работающие в социальной сфере, будут освобождены от уплаты НДС. Потребители социальных услуг не ощутят такого нововведения, но частным организациям станет полегче.

Октябрь стал очень плодотворным месяцем для принятия новых законов, влияющих на повседневную жизнь.

Какие законы нам нужны?

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