В Госдуме хотят дать отпуск родителям младшеклассников на время каникул

В преддверии вынужденных каникул депутат Госдумы Елена Строкова выступила с предложением предоставить одному из родителей учеников младших классов оплачиваемый отпуск. Известно, что у московских школьников освобождение от учебы продлится с 5 по 18 октября.

Депутатом была направлено письмо на имя вице-премьера Татьяны Голиковой и главы Минтруда Антона Котякова, с просьбой рассмотреть озвученную инициативу. В копии документа, оказавшейся в распоряжении RT, особо подчеркнута важность предложенных мер в связи с безопасностью ребенка в обостряющейся эпидемической ситуации.

На фоне роста заболеваний мэр города Сергей Собянин заявил, что осенние каникулы будут продлены до двух недель в связи с коронавирусной пандемией. Мера коснется всех учебных заведений в столице, несмотря что ранее время для каникул устанавливалось в индивидуальном порядке.

Требование мэра о переводе части офисных работников на удаленку является еще одним способом борьбы с распространением заболеваемости.