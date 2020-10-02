Главная » Новости » Общество

В Госдуме хотят дать отпуск родителям младшеклассников на время каникул

Каникулы
Фото: static.life.ru

В преддверии вынужденных каникул депутат Госдумы Елена Строкова выступила с предложением предоставить одному из родителей учеников младших классов оплачиваемый отпуск. Известно, что у московских школьников освобождение от учебы продлится с 5 по 18 октября.

Депутатом была направлено письмо на имя вице-премьера Татьяны Голиковой и главы Минтруда Антона Котякова, с просьбой рассмотреть озвученную инициативу. В копии документа, оказавшейся в распоряжении RT, особо подчеркнута важность предложенных мер в связи с безопасностью ребенка в обостряющейся эпидемической ситуации.

На фоне роста заболеваний мэр города Сергей Собянин заявил, что осенние каникулы будут продлены до двух недель в связи с коронавирусной пандемией. Мера коснется всех учебных заведений в столице, несмотря что ранее время для каникул устанавливалось в индивидуальном порядке.

Требование мэра о переводе части офисных работников на удаленку является еще одним способом борьбы с распространением заболеваемости.

Госдума Депутат Каникулы Россия
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Вы можете нас читать также в:
YANDEX ZEN Google News

Вам также может быть интересно
Зарядка
Общество 0
А вы знали что используя неродную зарядку, вы рискуете угробить свой телефон?
При использовании зарядных устройств не от производителя возрастает риск повреждения порта зарядки смартфона. Об
Телефон
Общество 0
В России решили объявить войну телефонному спаму
Специалисты Министерства связи и цифровых коммуникаций решили объявить войну телефонному спаму и приступили к
Беременность
Общество 0
Оценка Гинцбурга: можно ли планировать беременность после вакцинации
По мнению Александра Гинцбурга, директора научно-исследовательского центра микробиологии и эпидемиологии им. Н.Ф. Гамалеи, после
Иммунитет
Общество 0
Эксперт рассказал, как укрепить иммунитет осенью
Продолжающаяся в мире пандемия Covid-19 пока далека от завершения. По этой причине нынешняя осень
Бизнес
Общество 0
В России безработных планируют обучать ведению бизнеса
Согласно данным Росстата, количество безработных россиян в августе этого года достигло рекордного значения за
Продукты
Общество 0
Эксперт рассказал россиянам, какие продукты нельзя совмещать
Несовместимость продуктов может вызвать проблемы с пищеварением, даже если блюдо приготовлено из высококачественных и
Женщина
Общество 0
Как осчастливить женщину — советы психолога
Специалист по психологии Жанна Абрамова посоветовала мужчинам, как сделать возлюбленную счастливой. Прежде всего необходимо,
Инсульт
Общество 0
Нечастые признаки, сигнализирующие о приближении инсульта
Такие признаки, как расстройство речи, асимметрия лица и нарушение равновесия являются типичными для инсульта
Информационный ресурс: новости, ремонт, строительство!
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:
Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности.