В Госдуме предложили ужесточить правила регистрации детей в социальных сетях

Главе Министерства цифрового развития направлено письмо от депутата ГД Евгения Федорова с предложением ужесточить правила регистрации детей до 14 лет в соцсетях, а именно разрешить детям создавать аккаунты только с ведома родителей или лиц, их заменяющих на законном основании. Об этом рассказали 25 сентября на RT.

Депутат просит Максута Шадаева вместе с соцсетями РФ рассмотреть вопрос о введении правового механизма, который будет регулировать верификацию пользователей и разрешать регистрацию лиц младше 14 лет только с ведома их родителей.

Федоров сказал, что сейчас в любой соцсети ребенок имеет возможность совершенно беспрепятственно создать аккаунт, что дает правонарушителям благодатную почву для манипуляций детским сознанием и подстрекательства к правонарушениям, в т.ч. и к организации массовых беспорядков. У детей неокрепшая психика, поэтому они очень легко поддаются деструктивному влиянию.

Ранее «Известия» сообщали о том, что большая часть российских родителей контролирует своих детей и ограждает их от нежелательного контента. Контроль касается именно опасных идей, а не увлечений ребенка.

Самым опасным родители считают контент с жестокостью и насилием. Также родители понимают, что дети не должны общаться с незнакомцами и подписываться на сомнительные группы.