Главная » Новости » Общество

В Госдуме предложили ужесточить правила регистрации детей в социальных сетях

Соцсети
Фото: cdn.iz.ru

Главе Министерства цифрового развития направлено письмо от депутата ГД Евгения Федорова с предложением ужесточить правила регистрации детей до 14 лет в соцсетях, а именно разрешить детям создавать аккаунты только с ведома родителей или лиц, их заменяющих на законном основании. Об этом рассказали 25 сентября на RT.

Депутат просит Максута Шадаева вместе с соцсетями РФ рассмотреть вопрос о введении правового механизма, который будет регулировать верификацию пользователей и разрешать регистрацию лиц младше 14 лет только с ведома их родителей.

Федоров сказал, что сейчас в любой соцсети ребенок имеет возможность совершенно беспрепятственно создать аккаунт, что дает правонарушителям благодатную почву для манипуляций детским сознанием и подстрекательства к правонарушениям, в т.ч. и к организации массовых беспорядков. У детей неокрепшая психика, поэтому они очень легко поддаются деструктивному влиянию.

Ранее «Известия» сообщали о том, что большая часть российских родителей контролирует своих детей и ограждает их от нежелательного контента. Контроль касается именно опасных идей, а не увлечений ребенка.

Самым опасным родители считают контент с жестокостью и насилием. Также родители понимают, что дети не должны общаться с незнакомцами и подписываться на сомнительные группы.

Госдума Дети Россия Соцсети
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Вы можете нас читать также в:
YANDEX ZEN Google News
Вам также может быть интересно
Врач-пульмонолог
Общество 0
Врачом названы первые признаки поражения легких
Врач-пульмонолог Сергей Пурясов на радиостанции «Говорит Москва» рассказал о симптомах, которые указывают на поражение
Субсидии
Общество 0
С октября изменятся правила получения пособий и субсидий
С октября будет возвращен обычный порядок оформления выплат на детей. До этого момента из-за
Антибиотик
Общество 0
В России выявлен природный антибиотик универсального действия
Регулярно проводимые исследования позволили российским ученым выявить универсальный по своим свойствам антибиотик. О сенсационном
Рыба
Общество 0
Названа самая полезная для здоровья рыба
Большинство любителей рыбы и экспертов предпочитают рыбу, выловленную в северных водоемах. Они считают ее
Зарплата
Общество 0
Специалист рассказала, как правильно просить прибавку к зарплате
По мнению гендиректора рекрутинговой компании «ProPersonnel» Татьяны Доляковой, чтобы добиться желаемого результата в вопросе
Домашнее консервирование
Общество 0
Опасно ли домашнее консервирование — мнение Роспотребнадзора
Роспотребнадзор опубликовал сведения, которые подтверждают опасность домашнего консервирования. Главной проблемой солений стало распространение ботулизма
Детсад
Общество 0
В России предложили компенсировать семьям затраты на частные детсады
Появилось предложение о том, чтобы часть трат на содержание ребенка в частных детсадах компенсировать.
Собаки
Общество 0
МЧС: как защитить детей от бродячих собак?
Антон Гладилин, ведущий специалист ГУ МЧС РФ по Москве, рассказал, что должны делать взрослые
Информационный ресурс: новости, ремонт, строительство!
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:
Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности.