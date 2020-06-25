Расскажите друзьям и коллегам в социальных сетях!


В Госдуме предложили выплаты за отказ от места в детсаду 


 Владимир Корниецкий0
Детсад
Фото: b1.m24.ru

Василий Власов, депутат Госдумы, внес предложение об установлении ежемесячной выплаты семьям, которые откажутся от места в дошкольном образовательном учреждении. Копия обращения депутата на имя министра просвещения РФ находится у RT.

В своем письме парламентарий отмечает, что в России остается актуальной нехватка мест в детсадах. Одно из решений проблемы — это ежемесячные выплаты, которые семья может оформить по желанию взамен места в детском саду.

Василий Власов пишет, что родители должны иметь право выбора, который даст им возможность отказаться от положенного по закону места в дошкольном учреждении, но получать взамен этого ежемесячно деньги в размере МРОТ региона на то время, в течение которого ребенок мог бы посещать детсад.

Читайте также:  Россиянам прогнозируют жизнь в микроквартирах

Если же родителя пожелают заменить выплаты на посещение детсада, то они смогут отказаться от денег и встать в очередь на получение законного места в детсаду.

Также в обращении отмечается, что такая мера позволит сократить очереди в дошкольные учреждения. А для семей, где есть возможность оставлять ребенка с кем-то, выплаты станут серьезной финансовой поддержкой.

Для тех родителей, у кого нет других возможностей, кроме детсада, появится больше шансов для реализации права на получение места в детском учреждении.

Недавно Султан Хамзаев, член Общественной палаты РФ, предложил не брать плату за бюджетные детсады с родителей, потерявших работу из-за пандемии.

Связи поста: > > > >

 

Похожие записи:

  1. Госдума РФ предложила передавать пенсии наследникам.
  2. Чем нас кормят: в чипсах обнаружен мышьяк
  3. Стала известна точность тестов для обнаружения коронавируса
  4. Руководители почти 30% компаний признались, что распустили сотрудников в отпуск без содержания
  5. Почему режим самоизоляции снимать еще рано?
  6. Реновация: квартиру по программе можно получить и за пределами своего района.
  7. Даже при проверке счетчиков вы можете стать жертвой обмана.
  8. Сбербанк научит россиян готовить на карантине
  9. Исследование показало, что у мужчин больше зарплата нежели у женщин и им легче построить карьеру
  10. В России с 1 ноября вступил в силу закон о «суверенном Рунете» — что это значит?

Дзен

Читайте также:

0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments