В Госдуме предложили выплаты за отказ от места в детсаду 

Василий Власов, депутат Госдумы, внес предложение об установлении ежемесячной выплаты семьям, которые откажутся от места в дошкольном образовательном учреждении. Копия обращения депутата на имя министра просвещения РФ находится у RT.

В своем письме парламентарий отмечает, что в России остается актуальной нехватка мест в детсадах. Одно из решений проблемы — это ежемесячные выплаты, которые семья может оформить по желанию взамен места в детском саду.

Василий Власов пишет, что родители должны иметь право выбора, который даст им возможность отказаться от положенного по закону места в дошкольном учреждении, но получать взамен этого ежемесячно деньги в размере МРОТ региона на то время, в течение которого ребенок мог бы посещать детсад.

Если же родителя пожелают заменить выплаты на посещение детсада, то они смогут отказаться от денег и встать в очередь на получение законного места в детсаду.

Также в обращении отмечается, что такая мера позволит сократить очереди в дошкольные учреждения. А для семей, где есть возможность оставлять ребенка с кем-то, выплаты станут серьезной финансовой поддержкой.

Для тех родителей, у кого нет других возможностей, кроме детсада, появится больше шансов для реализации права на получение места в детском учреждении.

Недавно Султан Хамзаев, член Общественной палаты РФ, предложил не брать плату за бюджетные детсады с родителей, потерявших работу из-за пандемии.