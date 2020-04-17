В Москве вводятся штрафы за нарушение режима самоизоляции для новых категорий граждан

Оперативный штаб города Москва дополнительно предупредил жителей столицы о том, что всех пациентов, кому в медицинских учреждениях был поставлен диагноз ОРВИ, в рамках мероприятий по противодействию распространения коронавируса, будут применять запреты по аналогии с теми пациентами, у которых кому был подтвержден диагноз – COVID-19.

В связи с этим к ним будут применяться штрафы за нарушение режима обязательной самоизоляции, по аналогии с теми, у которых диагноз подтвержден. Кроме того, таких нарушителей режима могут подвергнуть принудительной госпитализации, при отсутствии на это согласия заболевшего.

Такие меры связаны с тем, что на ранней стадии коронавирус сложно диагностировать, а общая симптоматика похожа с ОРВИ. Именно поэтому нельзя допускать свободное перемещение людей, которые могут быть заражены COVID-19, это создает дополнительную угрозу распространения заболевания.

Ранее, заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова обращала внимание на то, что все случаи ОРВИ будут рассматриваться как подозрения на коронавирус, поскольку распространение заболевания в столице имеет тенденцию на резкое увеличение, количество заболевших постоянно растет, каждые сутки становится известно о новых фактах заражений. Так, на сегодняшний момент в городе выявлено уже 16146 пациентов, у которых официально подтвердился диагноз коронавирус, когда по всей стране 27938 человек.