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В РФ ожидается рекордное снижение ставок по ипотеке


 Владимир Корниецкий0
Ипотека
Фото: cdnimg.rg.ru

РБК Григория Березкина, ссылаясь на сведения агентства «Национальные кредитные рейтинги», сообщает об ожидаемом к концу года снижении средних ставок по ипотеке в РФ до 7% и ниже.

Эксперты утверждают, что рекордное снижение ставок по ипотеке связано с проведением госпрограммы, максимальная ставка по которой составляет 6,5%, а также со снижением ключевой ставки ЦБ.

По прогнозам аналитиков к концу года ставка по рыночным продуктам не превысит 7,5% и в совокупности с низкой ставкой по льготной программе станет причиной снижения средней стоимости ипотеки ниже 7%.

Специалисты НКР отмечают, что стабильное снижение ставок сыграет роль основного драйвера рынка ипотеки, оказывая положительное влияние на сокращение доходов населения и усиление банковской риск-политики.

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Незадолго до этого, в мае 2020 года, был зафиксирован исторический минимум падения средней ставки по ипотеке в РФ до 7,4%. Приблизительно третья часть жилищных кредитов выдавалась в рамках льготной программы под 6,5% в расчете на покупку жилплощади в новостройках. Рекордной отметки достигло также снижение средневзвешенной ставки по ипотечным кредитам на 0,3 процентного пункта до 8,32% годовых.

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