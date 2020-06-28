В РФ ожидается рекордное снижение ставок по ипотеке

РБК Григория Березкина, ссылаясь на сведения агентства «Национальные кредитные рейтинги», сообщает об ожидаемом к концу года снижении средних ставок по ипотеке в РФ до 7% и ниже.

Эксперты утверждают, что рекордное снижение ставок по ипотеке связано с проведением госпрограммы, максимальная ставка по которой составляет 6,5%, а также со снижением ключевой ставки ЦБ.

По прогнозам аналитиков к концу года ставка по рыночным продуктам не превысит 7,5% и в совокупности с низкой ставкой по льготной программе станет причиной снижения средней стоимости ипотеки ниже 7%.

Специалисты НКР отмечают, что стабильное снижение ставок сыграет роль основного драйвера рынка ипотеки, оказывая положительное влияние на сокращение доходов населения и усиление банковской риск-политики.

Незадолго до этого, в мае 2020 года, был зафиксирован исторический минимум падения средней ставки по ипотеке в РФ до 7,4%. Приблизительно третья часть жилищных кредитов выдавалась в рамках льготной программы под 6,5% в расчете на покупку жилплощади в новостройках. Рекордной отметки достигло также снижение средневзвешенной ставки по ипотечным кредитам на 0,3 процентного пункта до 8,32% годовых.