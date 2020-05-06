В РФ выросло число преступлений, совершенных работниками банков

Проблема сохранности персональных данных клиентов в финансовых предприятиях России стала еще острее. Проведенные исследования агентства по кибербезопасности привели к такому негативному выводу.

Порочные явления, по мнению экспертов из DeviceLock, связаны с участившимися случаями использования клиентских реквизитов сотрудниками банков для создания подставных кредитных договоров. Кроме этого, замечены ситуации, когда деньги со счетов вкладчиков выводились менеджментом напрямую.

Получение данных происходит во время доверительных консультаций по вопросам кредитования и оформления соглашений по займу. По данным МВД, за начало этого года подобных дел в производстве появилось более, чем за весь прошлый год.

Переход на преступные схемы, в которых участие принимает ограниченное число людей, связано с возросшим контролем за деятельностью работников во время обработки больших информационных массивов. Кроме того, доход от аферы с клиентом гораздо больше, чем суммы, обещанные за конфиденциальную информацию.