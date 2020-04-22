В России до 2021 года отложили проверку бытовых счетчиков — никаких штрафов не будет

Правительство России до 2021 года отложило проверку бытовых счетчиков. В перечень попали все приборы, даже те у которых уже прострочен срок проверки. Никаких штрафов, доплат и взысканий в этот период проводится, не будет.

Как заявили в Росстандарте, все ресурсоснабжающие организации и управляющие компании обязаны принимать показания счетчиков, для того чтобы население страны могло без лишних проблем рассчитается за коммунальные услуги. Это решение стало следствием масштабного распространения короновирусной инфекции, и способствует уменьшению рисков заражения для населения.

Всем работающим в этой сфере структурам было разосланы инструкции, проинформированы сотрудники и обеспечены все условия для реализации этого постановления.

Росстандарт напомнил об возможных мошеннических действиях, разного рода аферистов и предупредил, чтобы население относилось внимательно ко всем сообщениям, которые поступают на их адрес, проверяло информацию, обращаясь по телефонам горячей линии нужных им структур. Вся информация о принудительной проверке счетчиков является ложной.