В России хотят продлить дачную амнистию

В парламенте было выдвинуто предложение о внедрении закона, касающегося продления «дачной амнистии» еще на 5 лет.

Напомним, что «дачная амнистия» заканчивается в марте 2021 года. Инициаторами такого новшества выступают сенаторы и депутаты. Они обосновывали инновационное предложение тем, что регламент регистрации частного дома, который был внедрен в действующее законодательство в 2018 году, еще не полностью понятен гражданам страны.

Из слов издательства «Коммерсант», дачную амнистию предлагают продлить до марта 2026 года.

Инновационный проект был выдвинут депутатом Крашенинниковым вместе некоторыми сенаторами. Стоит отметить, что изначально закон о дачной амнистии был внедрен еще в 2006 году. Данный законопроект предоставил возможность гражданам России строить дома на участках для подобного хозяйства, индивидуального жилищного строения, а также садоводства без получения соответствующего разрешения на ввод нового строения в непосредственную эксплуатацию. С того момента действие данного проекта, упрощающего оформление жилья, многократно продлевалось. Также стоит отметить, что за все время существования законопроекта, зарегистрировать права на дом смогли порядка 13,5 миллиона жителей Российской Федерации.