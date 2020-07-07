В России хотят продлить налоговые каникулы для отдельных категорий ИП до 2022 года

Главой комитета Совета Федерации по экономической политике Андреем Кутеповым был разработан проект закона, в котором рассматривается возможность продления налоговых каникул в связи с возникшей вирусной пандемией для некоторых индивидуальных предпринимателей до 2022 года, сообщает ТАСС.

Законопроект будет направлен премьер-министру России, Михаилу Мишустину 07.07.20 года.

В пояснении к проекту сообщается, что в связи с кризисом, возникшим в результате распространения коронавирусной инфекции, рост предпринимательской деятельности замедлился. Поэтому для вновь зарегистрированных ИП, которые осуществляют деятельность в промышленности и науке и находящихся на таких системах налогообложения, как упрощенная и патентная, предлагается продлить срок налоговых каникул еще на один год — до 1 января 2022 года.

На данный момент срок действия мер по поддержке деятельности должен быть закончен в конце 2020 года.