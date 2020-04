В России могут ослабить режим самоизоляции

Режим изоляции, объявленный до конца апреля, может быть сокращен. Как объясняют правительственные чиновники, в случае, если будет отмечен устойчивый спад распространения COVID, ограничения будут сняты досрочно.

Также в Кремле опровергли вызвавшую недовольство граждан норму о возможности посещения только ближайших магазинов и аптек. Эксперты разъяснили – россияне по-прежнему могут посещать все открытые гипермаркеты без каких-либо препятствий. Все, что требуется – не забывать о социальной дистанции в 1.5-2 метра.

В то же время эксперты заявляют, что в Москве нужно вести самые жесткие меры, так-как там самая критичная ситуация.

3 апреля, на момент объявления, в стране насчитывалось более 4,100 носителей коронавируса, из них умерло 34 человека.

