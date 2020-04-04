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В России могут ослабить режим самоизоляции


 Pavel Markovich0Связи поста:

Режим изоляции, объявленный до конца апреля, может быть сокращен. Как объясняют правительственные чиновники, в случае, если будет отмечен устойчивый спад распространения COVID, ограничения будут сняты досрочно.

Самоизоляция

Также в Кремле опровергли вызвавшую недовольство граждан норму о возможности посещения только ближайших магазинов и аптек. Эксперты разъяснили – россияне по-прежнему могут посещать все открытые гипермаркеты без каких-либо препятствий. Все, что требуется – не забывать о социальной дистанции в 1.5-2 метра.

На днях Президент РФ В.В. Путин подчеркнул, что у регионов есть права самостоятельно регулировать объем мер, которые они будут принимать. И это важно. Действительно, в Москве – большинство заболевших от общего числа по стране, но есть регионы, где больных вообще нет.

В то же время эксперты заявляют, что в Москве нужно вести самые жесткие меры, так-как там самая критичная ситуация.

3 апреля, на момент объявления, в стране насчитывалось более 4,100 носителей коронавируса, из них умерло 34 человека.

 

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