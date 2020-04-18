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В России продлили сроки действия паспортов и водительских удостоверений


 Pavel Markovich0

Президентом РФ утвержден указ, удлиняющий сроки действия выданных раннее паспортов и российских удостоверений водителя (прав). Об этом информирует своих читателей интернет-портал «Рамблер».

Паспорт и права
ФОТО: speedme.ru

Под действия данного указа, вступающего в силу 18 апреля текущего года, подпадают указанные выше документы, действительные до 15 июля текущего года включительно.

Кроме того, граждане России, которым исполнилось 14 лет, но из-за пандемии COVID-19 им не выдан внутренний паспорт, могут использовать в качестве документа, удостоверяющего личность, как свидетельство о рождении, так и заграничный паспорт (в случае его наличия).

Порядок и сроки замены гражданам просроченных документов поручено определить МВД России.

Такие решения были приняты в рамках борьбы с распространением нового коронавируса, из-за которого приостановили работу учреждения, функции которых заключаются в оформлении и выдачи документов.

Раньше, обращаясь к гражданам России, Президент В. В. Путин сказал, что они не должны становиться заложниками возможных во время пандемии коронавируса бюрократических неурядиц.

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