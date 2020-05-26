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В России продлили запрет на ввоз импортного топлива до 1 октября


 Владимир Корниецкий0
Топливо
Фото: https://cdn.otr-online.ru/files/news/2020-05/1020×574/medium_lori-0032282308-bigwww-1.jpg

Как сообщается, что ограничения введены согласно постановлению, и в первую очередь для энергетической безопасности России, что не менее важно для стабилизации на внутреннем рынке. Что именно под запретом? Запрет на все марки бензина, а также дизельного топлива. Известно, что запрет не распространяется на транзитные перевозки. Поставки между регионами тоже не запрещено (пересечением государственной границы).

Запрет на ввоз из-за границы топлива появилось еще в апреле. Эту ситуацию вызвала пандемия короновируса, а именно после значительного падения цены нефти. На тот момент также и розничные цены в Китае, Европе и Южной Кореи становились все ниже относительно внутренних цен в самой России. Которые в свою очередь имеют меньшее влияние котировок барреля. Это обусловлено особым налогообложения нефтеперерабатывающей отечественной отрасли.

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В России сейчас действует демпфирующий механизм. Он позволяет контролировать и избегать скачков цен, нивелирует влияние на стоимость топлива и цен на нефть.

В ситуации через карантин общего падения продукции (нефтепродукции) производители авиационного, судового и автомобильного топлива в Азии и Европе получали хорошую возможность компенсировать в своих странах потери за счет экспорта (экспорта в Россию). В данном случае это могло очень негативно отразиться на основных объемах отечественного производства нефтепереработки и также ее рентабельности.

Итак вывод, что запрет на ввоз топлива приведет к избеганию резких скачков цен.

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