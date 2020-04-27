В России рассказали как будут продлевать режим самоизоляции

Песков рассказал, что решение о продлении карантина будет принято в соответствии с текущей динамикой инфицирования, а не долгосрочных прогнозов. Об этом пишет ТАСС.

Д. Песков говорит, что вряд ли возможно дать точные прогнозы на дальнюю или среднюю перспективу.

Также он отметил, что дату снятия режима самоизоляции точно назвать пока что нельзя. Представитель Кремля утверждает, что делать сейчас какие-то выводы насчет длительности карантина — это как пальцем в небо. Владимир Владимирович выступит перед гражданами РФ на этой неделе, так как в четверг истекает официально объявленный в стране нерабочий месяц, во время которого функционирует режим самоизоляции.

Дмитрий Песков не стал называть точную дату, когда президент обратиться к россиянам. Это связано с тем, что на этой неделе у Путина много планов и мероприятий. 28 апреля будет проведено общее совещание с губернаторами регионов.

Как ранее предполагалось в СМИ, вероятнее всего режим самоизоляции будет продлен на майские праздники и дни между ними.