В России с 2021 года обяжут предустанавливать определённые приложения на все новые гаджеты

В Госдуме в этом году поднимался вопрос о том, чтобы ПО всех новых цифровых устройств включало российские приложения. Заняться этим вопросом было поручено Министерству цифрового развития.

Пару дней назад оно окончательно определилось с полным списком приложений для новых девайсов. Именно это ПО будут рекомендовать предустанавливать на все новые гаджеты с 2021-го года в России.

Речь идёт о планшетах, смартфонах, а также компьютерах. Говорят, что составляли этот рейтинг по популярности. В итоге в нём оказались такой мессенджер, как ICQ, и “Маруся” — голосовой помощник.

Теперь правительство должно утвердить перечень. Всего в нём оказалось около тридцати приложений. Кандидатами на предустановку являются vk.com и ok.ru, МойОфис, состоящий из пакета приложений, почта mail.ru, банковская система платежей МИР, поисковая система Yandex.

Помимо этого, туда вошли антивирус “Kaspersky”, портал государственных услуг, “Маруся”, являющаяся голосовым помощником. Перечень дополнил также и мессенджер ICQ. Известно, что впервые он вышел в 1996 году и в народе его прозвали Аськой.

В основном это программное обеспечение от Yandex, Mail.ru Group. Причём количество пользователей мессенджером WhatsApp примерно в 155 раз больше, чем у ICQ. По данным Медиаскоп на начало года было зафиксировано, что приложением Вотсап пользуются в России 68 миллионов человек.