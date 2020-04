Вернувшимся из-за границы россиянам больничный откроется автоматически

В связи с распространением вируса российские власти ввели новые временные правила оформления больничных листов гражданам, вернувшихся из-за границы. Все направлено на то, чтобы максимально уменьшить все контакты потенциальных носителей COVID-19 с окружающими, которые не входят в группу риска.

По информации Минкомсвязи РФ, для всех работающих граждан, возвращающихся из-за рубежа, больничный лист открывается автоматически после заполнения специальной формы регистрации прибытия. При этом необходимость обращаться в медицинские учреждения отпадает. При этом заявители обязаны заявит о согласии на получение больничного листка. Перед прохождением пограничного контроля все граждане обязаны заполнить специальную форму на портале Госуслуг. В форме необходимо указать место работы и учебы, а также место, где они будут находиться на период карантина.

Дальше информация передается в Фонд социального страхования. После проверки и прохождения обязательных процедур оформляется больничный лист, который загружается на портал Госуслуг в личный кабинет гражданина. Граждане, которые вернулись из-за границы до принятия данных правил, могут оформить больничный лист прямо на портале Госуслуг. В заявлении на получение больничного гражданин должен указать личные данные – ФИО, дату и место рождения, фактический адрес, номер паспорта, СНИЛС и полиса ОМС, а также все необходимые сведения о работодателе. Возможно, потребуются подтверждающие документы о нахождении за границей, а также данные членов семьи.

Очевидно, что данные меры будут препятствовать распространению вируса в стране. При этом не исключено, что по мере изменения ситуации в правила будут вносить изменения и дополнения.

The following two tabs change content below.