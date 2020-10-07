Во сколько раз должна возрасти зарплата, чтобы она удовлетворила россиян?

По исследованию HeadHunter среди всех профессий топ-менеджеры и представители рабочих специальностей хотят, чтобы их зарплата повысилась более, чем в 10 раз. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Аппетиты других респондентов были намного меньше. Так 39% опрошенных удовлетворились бы увеличением зарплаты в 1.5-2 раза, 30% говорили об увеличении суммы в 2-3 раза и 12% хотели бы, чтобы их зарплата возросла в 3-4 раза. Число респондентов, которые были довольны зарплатой и те, что довольствовались бы увеличением зарплаты менее, чем в 1.5 раза, составило 7% от опрошенных.

Если рассматривать группу специалистов, желающих увеличения зарплаты более, чем в 10 раз, то самую большую долю среди них (6%) составляют работники высшего менеджмента, а также рабочий персонал (7%). Что касается представителей сферы закупок и тех, что связаны с управлением персонала, то они и не задумываются об увеличении своей заработной платы.

Если рассматривать уровень нынешних зарплат с тем, что был зафиксирован в начале 2020 года, то для 54% опрошенных зарплата осталась прежней. О росте зарплаты заявило 18% респондентов, о снижении — 26% опрошенных.

Данный опрос был проведен в третьей декаде сентября. Было опрошено 9514 человек, среди которых на тот момент 4297 работало по найму.