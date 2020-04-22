Во всем мире растет показатель банкротства и безработицы, как пандемия COVID-19 повлияла на мировую экономику

Несмотря на беспрецедентный характер кризиса COVID-19, это не первый случай, когда на рынке наблюдается событие с черным лебедем. От краха доткомов 2000 года до финансового кризиса 2008 года недавняя история дает нам уроки о том, как экономика США может реструктурироватся в ближайшем будущем.

Если исторические тенденции сохранятся, данные предоставленные центром занятости США о безработице и заявлений о банкротстве показывают, что коммерческие банкротства растут.

С вероятной нехваткой кредитных средств, вызванной COVID-19, компании с высоким кредитным плечом, которые в противном случае обладают большим потенциалом, могут подать на банкротство.

Следовательно, в 2020 году, скорее всего, произойдет резкое увеличение числа заявок от компаний с высоким левереджем и хорошими основами, что означает несомненный упадок бизнеса в стране.

Бюро статистики труда США сообщило, что 16,5 миллиона человек получили пособие по безработице за 3 недели, что эквивалентно 10% рабочей силы США в течение недели, заканчивающейся 21 марта; 6,6 миллиона новых заявок за неделю, закончившуюся 28 марта; 6,6 миллиона дополнительных требований в течение недели, заканчивающейся 6 апреля. Каждое из этих чисел превысило предыдущий рекорд в 695 тысяч в октябре 1982 года.

Бюро также сообщило, что в марте 2020 года уровень безработицы людей младше на 0,9. Это был самый большой за месяц рост безработицы среди молодежи с января 1975 года.

Аналитики Федерального резервного банка Сент-Луиса прогнозируют, что уровень безработицы среди молодежи может достигать 32% во втором квартале. Это хуже, чем Великая депрессия, когда безработица превысила 25% в мае 1933 года.

Если корреляция между банкротством и безработицей продолжит сохраняться, текущие показатели безработицы указывают на беспрецедентный уровень банкротства, ожидаемый в 2020 году.

Доступность кредита уменьшается во время экономических спадов. Во время экономического спада 2008 года, несмотря на близкую к нулю ставку по федеральным фондам, коммерческие банки увеличили свой баланс в федеральных резервных банках, примерно на 500%, что означает, что предприятиям стало намного сложнее получить кредит, когда они больше всего в них нуждались.