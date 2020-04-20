Врач рассказал как не принести коронавирус с улицы в дом

Чтобы избежать заражения коронавирусом и не занести инфекцию к себе домой, необходимо соблюдать простые правила, которыми поделился Билл Григгс, практикующий доктор из Королевской больницы города Аделаиды (Австралия).

Первое, на что обратил внимание доктор Григгс, что в период пандемии следует отказаться от ношения часов и украшений на руках. По мнению врача, это позволит более тщательно промывать руки. Если на палец будет надето кольцо, то под ним сможет «спрятаться» вирус.

Есть еще один важный совет от Григгса: выходя из дома, не нужно брать с собой сумку. Вирус может зацепиться за любой предмет, поэтому чем меньше вещей человек берет с собой, тем лучше.

Что касается мобильного телефона, то доктор рекомендует убирать его в пакет, оснащенный замком Zip Lock в том случае, если человек им не пользуется. Врачи давно говорят о том, что телефон входит в число самых грязных предметов, которыми пользуются люди. Григгс вообще считает, что в период эпидемии пользоваться телефоном на улице нужно как можно реже.

Правило, касающееся маски: поправлять ее на лице можно только после мытья рук или дезинфекции.

Если возникает необходимость прикоснуться к кнопкам лифта или сенсору банкомата, то лучше это делать не указательным пальцем, а мизинцем. Этим можно снизить риск попадания вируса на лицо. Двери в общественных местах следует открывать локтем или ногой, если это уместно.

По сообщению «Рамблер» Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) опубликовала информацию, касающуюся мероприятий по профилактике коронавируса: требуется тщательно мыть руки в течение 20 секунд и более, чихать и кашлять только в локтевой сгиб, соблюдать дистанцию в местах с большим трафиком людей, регулярно проветривать и дезинфицировать помещения.