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Все виды выплат для россиян которые можно получить на фоне пандемии коронавируса


 Pavel Markovich0
Выплата
Фото: https://www.if24.ru/wp-content/uploads/2019/12/RIAN_6049774.HR_.ru_.jpg

В ходе обращения к нации глава государства заявил о новом пакете мер, призванных поддержать россиян и экономику, сильно пострадавшую от кризиса и коронавирусной пандемии.

Выплаты на детей в период самоизоляции

Повышенную заботу власти решили проявить к семьям с детьми. Так, родителям с ребенком до 3 лет в течение 3-месячного периода будет положено пособие в 5000 рублей. Ранее данное решение распространялось только на семьи, имеющие возможность получить материнский капитал.

Все родители с детьми 3-16-летнего возраста получат разовую поддержку в 10000 рублей. Данная выплата дополнит ранее озвученные решения по поддержке россиян с детьми.

По половине прожиточного минимума на каждого ребенка 3-7-летнего возраста получат малообеспеченные семьи. Выплаты начнут делать единым траншем с июня (общая сумма на 1 ребенка составит около 33000 рублей). В дальнейшем их будут выплачивать ежемесячно.

Для семей с детьми, где родители в период коронавирусной пандемии потеряли работу, предусмотрены выплаты в 3000 рублей на ребенка ежемесячно. Данная мера поддержки продлится в течение квартала.

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Пособие на ребенка будет увеличено в 2 раза (6751 рублей вместо прежних 3375 рублей). Всего поддержку получат около 27 млн детей.

Понижена процентная годовая ставка на кредиты

Для поддержки занятости Путин предложил выдавать кредиты с годовой ставкой 2%, которые помогут сохранить работу в компаниях, пострадавших от пандемии. Субсидировать ставку планируется из государственных средств. Максимальный объем кредита будет рассчитываться с учетом формулы (1 работник – 1 МРОТ ежемесячно). Окончательный срок для погашения займа определен 1 апреля следующего года. При этом ежемесячно платить проценты предприятиям не придется, а 85% кредита обеспечит государственная гарантия.

Для малого и среднего бизнеса президент пообещал списать все взносы и налоги (за исключением НДС) за 2 квартал этого года.

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