Являются ли комары переносчиками коронавируса?

Комары ежегодно становятся причиной сотен миллионов заражений и около полумиллиона летальных случаев. В связи с вирусной пандемией ученые резонно задались вопросом, могут ли паразиты быть переносчиками COVID-19. Пока доказательств этого не найдено.

Комары способны передавать множество вирусов, в число которых входят желтая лихорадка, вирус Зика, денге и другие. Также насекомые могут быть переносчиками малярии. Отдельные группы вирусов (Эболу, ВИЧ) они передавать не способны. Комары не могут быть инфицированы ВИЧ, поскольку концентрация данного вируса в крови достаточно мало. Аналогичная ситуация наблюдается при укусе людей с вирусом Эболы. Насекомые не заражаются им, и не могут быть переносчиками.

В образцах крови пациентов COVID-19 медики могут четко его различить, но доказательств возможности распространения через комаров пока нет. Даже если паразит подхватит повышенную дозу вируса, заражение не наступит. Если насекомое не заразится, то и передать вирус у него не получится. Так отметили в МОЗ.

Когда комар всасывает человеческую кровь с коронавирусом, то последний проникает в его кишечник. Вирусу необходимо заразить клетки в кишке, а затем распространиться по остальным частям тела (голове, лапкам, крыльям). Наконец, до момента передачи с укусом ему необходимо попасть в слюнные железы. Данный процесс обычно занимает 3-7 дней, что в случае с COVID-19 приведет к его гибели. Время окажется не единственным барьером для передачи. Коронавирус вряд ли сможет попасть из кишечника в слюну и тело ввиду своей специфики.

The following two tabs change content below.