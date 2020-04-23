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Юрист россиянам дал совет, о том, что делать если вам урезали зарплату в период карантину


 Pavel Markovich0

Анатолий Миронов, заведующий филиалом Московской коллегии адвокатов «Защита», дал несколько советов и объяснил, как поступать работающему человеку в случае появления разногласия с начальством на тему оплаты труда в период карантина, который ввели на несколько недель в России.

Зарплата
Фото: god-2018s.com

Если организация продолжила работать, то для нее по обязательствам фактически ничего не поменялось. То есть выплаты должны производиться вовремя всем сотрудникам. Также работник имеет право в случае изменений условий труда, уменьшения или увеличения объёма выполнения работы, поставить вопрос о своем повышении на должности.

Также Анатолий Миронов добавил, что в случае приостановления своей деятельности, организация должна сохранить выплаты по заработной плате в том же объеме, что и на момент 25 марта. Никакие форс-мажорные обстоятельства не должны влиять на эту ситуацию. Помимо этого, работник сохраняет за собой право пожаловаться в трудовую инспекцию.

Напомним, в начале недели, состоялось совещание премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами, на котором он заявил, что вся нормативно-правовая база для реализации новых шагов для поддержки экономики и благосостояния граждан в связи с вспышкой короновирусной инфекции должна быть запущена максимально быстро.

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