За что посадили Навального на 30 суток 17 января 2021 года

Находящийся в федеральном розыске, российский политик Алексей Навальный был задержан в московском аэропорту Шереметьево 17 января 2021 года. До этого, 13 января задержанный заявил о своем возращении на родину, после прохождения четырехмесячного курса лечения в Германии после своего «предполагаемого отравления».

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Основной причиной задержания стало нарушение оппозиционером испытательного срока по уголовному делу, связанному с мошенничеством в ООО «Ив Роше». Хочется напомнить, что Навальный и его брат Олег в 2014 году были обвинены в том, что они мошенническими действиями причинили ущерб ООО «Ив Роше» в особо крупном размере, похитив порядка 27 миллионов рублей.

Кроме этого, российский оппозиционер обвинялся в незаконной легализации около 4,4 миллионов рублей у «Многопрофильной процессинговой компании». В итоге он был условно приговорен к 3,5 годам, с обязательным посещением инспектора для отметки два раза в месяц.

По заверениям ФСИН, политик, находясь на лечении в Германии, был уличен в нарушении положений испытательного срока, поэтому ведомству пришлось обратиться в суд для замены условного срока на фактический.

Новое уголовное дело было заведено на Навального в тот момент, когда он находился в немецкой столице. Следователи предполагают, что политик также причастен к растрате денег еще нескольких коммерческих фондов. Однако, на данный момент, причиной задержания стало дело «Ив Роше».

Стоит отметить, что о задержании оппозиционера стало известно за несколько суток до его возвращения в Россию. Причем сотрудниками ФБК и журналистами возможность задержания рассматривалась в числе наиболее вероятных, а сам Навальный и его сторонники похоже были готовы к такому развитию событий.