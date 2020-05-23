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За пожар по неосторожности будут наказывать более жестко


 Pavel Markovich0
Огонь
Фото: http://arskmedia.ru/images/uploads/news/2020/3/20/0ff0c194ad2a4a060d72028b78951af4.jpg

Согласно официальному сообщению МЧС России, за неосторожное обращение с огнем, ставшее причиной пожара, теперь будут наказывать более жестко. Соответствующие предложения Министерства чрезвычайных ситуаций уже подготовлены и направлены на рассмотрение в правительство.

Речь идет об ужесточении санкций, прописанных в ст. 168 Уголовного кодекса РФ. Более строгое наказание будет применяться в случае причинения пожара с большим материальным ущербом. В частности, нововведение касается пожаров, возникших в результате сжигания сухой травы.

Изменения вступят в силу сразу после их утверждения Кабинетом Министров. Инициаторы нововведений уверенны, что более жесткие меры дисциплинируют граждан и число пожаров существенно сократится.

Необходимость внесения более жестких изменений продиктована участившимися случаями пожаров. Например, немногим ранее стало известно, что при пожаре в одной из больниц Татарстана погибли три человека и еще четыре пострадали.

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