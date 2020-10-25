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Зависят ли свойства яиц от цвета их скорлупы?

По мнению диетолога из Испании Айтора Санчеса цвет скорлупы никаким образом не влияет на свойства яиц. Об этом сообщает издание La Vanguardia.

Цвет скорлупы определяет пигмент, который передает курица. Наличие или отсутствие этого пигмента зависит только от породы курицы. Так объясняет специалист причину окраски скорлупы.

Независимо от того, будет скорлупа белого или темного цвета, это не повлияет на питательный свойства этого замечательного продукта и ничего не скажет о том, какой образ жизни вела курица и чем ее кормили, сказал Санчес.

Ранее один из пользователей WeChat поднял вопрос о яйцах, которые действуют на организм сильнее яда.

Он считает, что нужно осторожно относиться к сырым яйцам. Некоторые из них могут содержать бактерии, вызывающие расстройства. Кроме этого они содержат антитрипсин и авидин. Эти гликопротеиды напрямую влияют на усваимаемость белка организмом человека. Чтобы избавиться от бактерий яйца перед употреблением лучше всего сварить.

Скорлупа Цвет Яйца
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