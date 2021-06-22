📝 По закону жители домов и квартир, офисов обязаны оплачивать все коммунальные услуги. В противном случае начисляется пеня, растет долг. Есть мнение, что коммунальную задолженность легко списать. Надо понимать, так ли это, как можно аннулировать долги по ЖКХ.

Почему возникает трехгодичная задолженность по коммуналке?

Оплачивать коммуналку обязаны арендаторы, наниматели, собственники квартир, частных строений. Если у помещения один владелец, но на территории зарегистрированы еще другие лица, тогда квитанция будет приходить на собственника, но услуги ЖКХ будут рассчитаны на каждого проживающего в квартире или частном доме. Соответственно, платить должны все.

Большинство собственников многоквартирных домов оплачивает ЖКХ-услуги вовремя или с незначительным опозданием. Есть и те, которые в течение трех и более лет не платят за коммуналку. Причины такого поведения могут быть разными. Среди них стоит выделить следующие:

Гражданин имеет квартиру, но не проживает в ней. Коммунальные платежи начисляются по средним тарифам.

У семьи возникла сложная финансовая ситуация и она не может оплачивать услуги ЖКХ.

Жильцы преднамеренно не платят, ожидая, что спустя три года выйдет списать задолженность.

Можно ли списать долг за ЖКХ?

Аннулировать коммунальный долг трехлетней или большей давности по коммуналке можно. Но это не так просто, как кажется на первый взгляд. Если бы все было так легко, то многие бы граждане ждали и не платили, а потом списывали задолженность. Аннулируется долг в судебном или внесудебном порядке. Решение принимается на основе срока исковой давности.

Срок исковой давности: что это и какой для коммунальной задолженности?

Период, который дается на защиту личных прав в судебном порядке, называется по закону сроком исковой давности. Для разных ситуаций он свой. Для долгов по ЖКХ-услугам это три года. Соответственно, по истечению этого времени ресурсоснабжающая организация не сможет добиться погашения всех долгов жильцом.

Бывает, что срок исковой давности прерывается. Для этого злостный неплательщик должен признать долг путем:

Частичной его оплаты. Даже пять рублей, внесенные на счет в качестве оплаты коммунальных услуг, будут считаться признанием долга.

Подачи заявления об отсрочке задолженности.

Подписания договора о реструктуризации долга.

Списание задолженности по ЖКХ через МФЦ

Списать долги по коммуналке можно через Многофункциональный центр. Для этого необходимо написать заявление о банкротстве и подать его в МФЦ. После его рассмотрения все долги за срок свыше 3 лет будут списаны.

Но для аннулирования задолженности таким способом должно выполняться ряд условий:

Нет имущества, которое можно реализовать и таким образом погасить задолженность по коммуналке.

Сумма долга составляет не меньше 50000, но не больше 500000 рублей.

На момент обращения в МФЦ отсутствуют открытые исполнительные производства. Требуется получить в суде документ о закрытии дела по причине отсутствия имущества для погашения задолженности. Он прилагается к заявлению.

Также можно попытаться аннулировать коммунальный долг, непосредственно обратившись в ресурсоснабжающую компанию. Для этого надо составить специальное заявление и подать его в организацию. В течение месяца компания должна дать письменный ответ. Если это будет отказ, тогда с ним можно будет обращаться в суд.

Списание коммунальной задолженности через суд

Если гражданин не подходит под условия банкротства или не имеет желания признавать себя банкротом, тогда списать коммунальный долг можно лишь через суд. Когда возникает большая задолженность по оплате ЖКХ-услуг, УК или ресурсоснабжающая компания может подать в суд иск на жильца. Последний, в свою очередь, может заявить судебной инстанции о завершении срока исковой давности. Сделать это требуется до того, как будет принято решение судом. Это касается задолженностей по услугам ЖКХ размером свыше 500000 рублей.

Если долг по коммунальным платежам меньше 500000 рублей, тогда дело в суде рассматривается в упрощенном порядке. Участие ответчика необязательно. После принятого решения составляется приказ и направляется злостному должнику. Ему дается десятидневный термин на то, чтобы обратиться в суд для аннулирования задолженности. Для этого необходимо подать заявление и документы в качестве подтверждения факта финансовой неплатежеспособности. Дело рассматривается повторно, но уже в присутствии двух сторон. Если все сделать грамотно, тогда долг трехгодичной давности спишут.

Как правильно составить заявление?

Заявление можно оформить в свободном виде, от руки или с помощью печатной техники. Но важно отобразить в нем всю необходимую информацию. В заявлении указываются:

ФИО, контактные данные;

название документа;

просьба рассмотреть вопрос о задолженности с учетом срока давности по взысканию;

перечень дополнительно прилагаемых документов;

дата составления, подпись с фамилией и инициалами.

Также необходимо соблюдать ряд правил:

Готовить документ в двух экземплярах. Один отдается в организацию, а второй, заверенный секретарем, остается у жильца, желающего списать долг. Тогда можно будет доказать факт обращения в ту или другую компанию в случае нерассмотрения или потери заявления.

К заявлению прилагать подтверждающие неплатежеспособность документы.

Если заявление составляется в печатном виде, то надо не забыть поставить на нем личную подпись.

Образец заявления исковой давности по ЖКХ:

Имеет ли смысл не платить за коммуналку?

Некоторые думают, что раз можно списать долги по ЖКХ, то нет смысла платить за коммуналку даже при финансовой возможности. Но надо понимать, что за таким решением может последовать ряд негативных последствий:

Отключение квартиры от газа, электричества, горячего и холодного водоснабжения. Это создаст условия, некомфортные для проживания.

Коммунальное предприятие подаст в суд и не выйдет доказать свою неплатежеспособность, завершение срока исковой давности. Придется отдавать все долги и выплачивать пеню.

Чтобы действительно получилось аннулировать долг, надо быть юридически подкованным. Особенно это касается судебных разбирательств. Нужно понимать, как составить грамотно заявление, в каком порядке действовать. Иногда приходится заручаться поддержкой адвоката. Его услуги стоят недешево.

Таким образом, списать долги по коммуналке можно, но для этого надо доказать свою неплатежеспособность и дождаться окончания срока исковой давности. Обычно решают вопрос через МФЦ или суд. Не нужно думать, что процедура списания коммунальной задолженности простая и можно не оплачивать услуги ЖКХ, а потом легко решить ситуацию путем подачи заявления. Не у всех и не всегда выходит аннулировать долги по коммуналке.