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Экспертное мнение: кто может быть выселен из квартиры за долги по ЖКХ

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  1. Крайней мерой является выселение из квартиры
  2. Кого не имеют право выселять из квартиры
  3. Если квартира приватизирована или приобретена, можно ли выселить собственника за долги по ЖКХ?

Выселения

Надежда Ермолаева, адвокат бюро «Мусаев и партнеры» в интервью агентству «Прайм» рассказала, кого могут выселить из квартиры за долги по ЖКХ.

Выселение злостных должников, не желающих своевременно оплачивать услуги ЖКХ, может быть только по решению суда. К этим должникам относятся в первую очередь те, что снимают жилье по договору социального найма, с просрочкой платежей более 6 месяцев без уважительных на то причин.

Ермолаева пояснила:« Если обратиться к Жилищному Кодексу, то там четко указано, что за нарушение платежных обязательств за квартиру, находящуюся в социальном найме, предполагается ответственность граждан, которая по законодательству может дойти и до расторжения договора».

Крайней мерой является выселение из квартиры

Да, эта мера наказания является жесткой и к ней прибегают редко, тем не менее в судебной практике были такие прецеденты. За неуплату могут быть предъявлены санкции, неустойки в виде штрафов за несвоевременное внесение платежей по ЖКХ.

Кого не имеют право выселять из квартиры

Если жилье находится в социальном найме и рассматривается вопрос о выселении жильцов за неуплату долгов по ЖКХ, то по законодательству есть категория граждан, которых запрещено выселять. К ним в первую очередь относятся ветераны ВОВ, инвалиды, пенсионеры, семьи военнослужащих, кормилец которых погиб или пропал без вести при исполнении своих должностных обязанностей.

Если квартира приватизирована или приобретена, можно ли выселить собственника за долги по ЖКХ?

Существует общее правило, по которому запрещено выселять семью собственника из квартиры, если данное жилье является единственным. Взыскание не может быть обращено на единственное жилье собственника. Исключением является факт нахождения квартиры в ипотеке, при этом долг по ипотеке также просрочен. В этом случае к должнику может быть применено взыскание о его выселении.

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