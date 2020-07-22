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Часть россиян получит дополнительный выходной

Выходной
Фото: pbs.twimg.com

На сайте Госдумы была предоставлена информация о том, что жители России в возрасте свыше 40 лет будут получать один дополнительный выходной день. Инновация будет введена, чтобы россияне смогли проходить диспансеризацию.

Один раз в год работники России, достигшие сорокалетнего возраста, смогут взять выходной для диспансеризации, с сохранением среднего заработка и рабочего места. Именно в такой формулировке предоставлена поправка в трудовом кодексе.

При этом работник должен будет предоставить документ, повреждающий диспансеризацию. Для этого достаточно будет предъявить справку из поликлиники. Следует отметить, что день для диспансеризации можно было взять и раньше, но выдавался он только один раз на три года.

Михаил Мишустин заявил о том, что с 15 июля будет возобновлена диспансеризация для взрослых граждан страны. В текущем году диспансеризация была приостановлена по причине пандемии. Для этого уже выпушен определённый перечень рекомендаций, способствующий в возобновлении обследования людей в период коронавируса.

Госдума Диспансеризация Михаил Мишустин Россия
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