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Чтобы было чем заняться в России предлагают открыть строительные магазины


 Pavel Markovich0Связи поста:

По инициативе Минпромторга выдвинуто предложение о том, чтобы не закрывать строительные магазины во время самоизоляции. Об этом рассказал Владимир Евтухов, замглавы ведомства. Он так же разъяснил причины, почему региональным властям надо изменить меры по отношению именно к строительным магазинам.

минпромторг

Главная причина в том, что 2 апреля Президентом РФ В.В. Путиным принято решение о продлении режима нерабочих дней с сохранением заработной платы до 30 апреля. У граждан появилось много свободного времени, которое они смогли бы потратить на ремонт своих жилищ, строительство домов, дач. Для этого нужны стройматериалы.

Сейчас привычные строймаги закрыты, и люди могут приобрести необходимый товар только через интернет-ритейлеры. Как объяснил заместитель министра ведомства, для российского потребителя электронная торговля не очень удобна, так как в России этот вид деятельности недостаточно развит и поэтому доставка занимает много времени. И в этом еще одна причина вышеизложенной инициативы.

Глава Минпромторга Денис Мантуров дал поручение своему заместителю отладить схему работы с регионами, которые особенно нуждаются в изменениях по отношению к строительной сфере торговли. В областях ситуация с инфекцией разная, и решения по корректировке режима самоизоляции должны быть гибкими.

 

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