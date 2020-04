Чтобы спасти сбережение россияне скупают жилье

Зафиксирован рекордный объем ипотечных займов в первом квартале 2020 года. По мнению банковских аналитиков сейчас на рынке ипотечного кредитования довольно низкие проценты, а цены на квадратные метры продолжают расти, поэтому люди приобретают жилье для того, чтобы сохранить свои накопления.

По данным объединенным кредитным бюро (ОКБ), прошла информация, что только за 2 первых месяца текущего года на жилье было выдано кредитов на сумму 435 млрд. руб. На 9% увеличилось число займов (178, 2 тыс. одобренных кредитов). Возрос средний размер займа до 2.44 млн. руб. и срок выплаты за кредит до 16.5 лет. Артур Александрович, генеральный директор ОКБ, сказал:

Татьяна Чернышова, возглавляющая управление продаж ПСБ, сказала, что в первом квартале 2020 года финансовая организация, где она работает, выдала кредитов на 40% больше. По мнению Ивана Любименко, управляющего Абсолют-банком, количество заявок резко подскочило в тот момент, когда резко пошел вниз курс рубля. Этот факт он объяснил просто:

Прогноз банкиров выглядит так: из-за влияния курса рубля на себестоимость стройки, вряд ли поднимется стоимость квадратного метра. Застройщики говорят о том, что цена за квадратный метр жилплощади будет только снижаться, и уже в этом году можно будет наблюдать ее падение на 10-20%.

The following two tabs change content below.