Для получения субсидий на оплату ЖКХ теперь будет уходить меньше времени

Граждане Российской Федерации больше не будут обязаны сами предоставлять документы о том, что не имеют задолженности по оплате коммунальных услуг и жилого помещения. Эти изменения получения субсидии на ЖКХ, подготовил Минстрой России.

РИА новости сообщают об этом на портале проектов нормативных правовых актов.

Теперь вместо граждан эту работу будет выполнять орган, занимающийся вопросами субсидии, которая будет запрашивать нужную информацию. Запросы будут делать через единую систему межведомственного электронного взаимодействия.

Агенство указывает, что будет учитываться та задолженность, которая накопилась у граждан за последние три года. И если есть долг, подтвержден судом, тоже будет учтен.

Эти изменения вступят в силу вместе с поправками, которые должны внести в Жилищный кодекс России. Об этом тоже говорилось в документе.

Вероятно всего и новые поправки порадуют наших граждан, упрощая все вопросы, связанные с ЖКХ, на которые столько времени уходит у занятых и пожилых людей.

