Эксперт: можно ли за капремонт не платить?

Согласно российскому законодательству, в обязанности владельца недвижимости входит своевременная оплата взносов за капремонт. Иначе, в дальнейшем он столкнется с рядом трудностей.

Сергей Минко — директор предприятия «Городские инновационные технологии» поведал об этом «Прайм».

При накопившейся задолженности, собственник, скорее всего, получит требование от судебных приставов. Указанная сумма будет выглядеть не такой уж безобидной, так как неуплаченные взносы плюс пени, войдут в нее.

Также проблема у владельца может появиться при продаже квартиры. Покупатель попросит справку о том, что долгов нет за капремонт. Ее не будет в наличии, и сделка может не состояться. Собственнику нужно будет срочно оплачивать задолженность — законное требование покупателя.

В РФ, как раньше сообщал NEWS.ru, программа капитального ремонта многоквартирных домов может быть вообще свернута. Комплексная модернизация целых кварталов придет на смену. Максим Егоров — замминистра строительства и ЖКХ поделился данной новостью. На Международном форуме урбанистики, прошедшем в Уфе, он сообщил о дальнейших перспективах. Как следует из его слов, пока предложение тщательно рассматривается, учитываются все за и против.