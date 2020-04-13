Эксперты ВОЗ рассказали когда медицинские маски становятся опасны

Мнения экспертов касательно ношения медицинских масок в период распространения коронавирусной инфекции расходятся. Так, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) М. Вуйчич заявила, что помимо защиты посредством маски, необходимо соблюдать и другие условия, которые помогут предотвратить проникновение вируса в организм. Какие именно?

Обязательное соблюдение установленной дистанции между людьми в 1,5-2 метра. Частое и тщательное мытье рук с мылом и последующая обработка их специальными дезинфицирующими средствами. Использование одноразовых масок не более 2 часов, а после их утилизация. Это же касается и многоразовых масок, но их выкидывать не нужно, а можно стирать в растворе с горячей водой, после подвергать термической обработке (глажке), после чего использовать снова.

Соответственно, масок должно быть достаточное количество. К примеру, если взять десятичасовой рабочий день, то потребуется 5 масок. Если человек в течение рабочего дня редко контактирует с другими людьми или не контактирует вообще, то количество данных средств защиты можно уменьшить.

К тому же, надо следить за тем, чтобы маска не становилась слишком влажной, в противном случае следует ее сменить.

Другой представитель ВОЗ Т. Язаревич высказался о том, что маски как таковые не могут дать стопроцентной защиты от коронавируса нового типа и здоровым людям их носить не обязательно. Одевать их нужно тем, кто имеет симптомы респираторных заболеваний и непосредственно контактирует с больными или ухаживает за ними.

Глава Министерства здравоохранения Российской Федерации М. Мурашко завил, что носить маски во время пандемии должны все люди, это пусть не гарантировано, но защитит от инфицирования и снизит потенциальный риск заражения инфекцией.