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Энергоэффективность домов будут определять по новым правилам

Энергоэффективность домов
Фото: energeo.by

Минстроем были разработаны новые правила по определению энергоэффективности зданий. В документе говорится, что для получения достоверной оценки энергоэффективности дома необходимо учитывать статистические данные приборов по электрической и тепловой энергии за 3 — 4 отопительных сезона.

Разработчики правил отмечают, что каждое здание должно превратиться в экспериментальную платформу для исследований, стоимость которых оценивается в десятки миллионов рублей. Предсказать модель энергопотребления дома, после введения его в эксплуатацию, очень тяжело, погрешность расчетов условной модели выше погрешности проектных расчетов.

Специалисты ведомства считают, что класс энергоэффективности предпочтительнее всего определять по проектным параметрам зданий. Этим должны будут заниматься органы госжилнадзора или госстройнадзора. Введение новых правил предположительно снизит стоимость строительства и уменьшит на 20-30% эксплуатационные расходы.

На данный момент у 2/3 новостроек невысокие классы энергоэффективности, отметил Павел Склянчук, эксперт ОНФ «Жильё и городская среда».

«Если при строительстве заниматься только экономией, то это однозначно приведет к удорожанию эксплуатации, — подчеркнул он. — Например, индивидуальные тепловые пункты с погодным регулированием установлены только у 5% домов. Если их не устанавливать, то при теплой зиме люди значительно переплачивают за отопление».

В современных зданиях потребление энергии вдвое ниже, чем в старом жилищном фонде. Эта проблема решается либо энергосервисными мероприятиями, либо капремонтом.

«Но чтобы этого добиться, необходимо добавить энергосервис к системе начисления льгот и субсидий за ЖКУ, а также развивать кредитные продукты», — объяснил Склянчук.

ЖКУ Павел Склянчук Разработчики Энергоэффективность домов
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