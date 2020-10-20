Граждане России в ближайшее время заменят трудовых мигрантов

Закрытие мигрантам въезда на территорию РФ из-за пандемии спровоцировало дефицит рабочих на многих российских предприятиях и в организациях. Проблема решается посредством привлечения местного населения, которому приходится существенно повышать зарплату.

По мнению экспертов, мигрантам еще долго не удастся попасть на территорию России. В нынешнем году количество, въехавших в нашу страну мигрантов составило всего 6,7 млн. человек. В сравнение в прошлом году их количество превысило отметку в 13 млн. человек.

Накануне российское правительство обнародовало статистику, согласно которой в стране наблюдается нехватка строителей, прибывавших до кризиса в основном из государств ближнего зарубежья. Чтобы восстановить кадровый дефицит, российские власти планируют внедрение специальной программы, способствующей обучению россиян строительным профессиям.

Наряду со строителями в столице некому убирать и подметать улицы. Горожане не особо стремятся браться за такую работу. Похожая ситуация наблюдается и в других российских регионах. Например, власти Свердловской области сетуют на нехватку рабочих в сфере коммунального хозяйства, промышленности, общественного питания и клининговых компаний.

Эксперты считают, что бизнесу придется реагировать на это поднятием оплаты труда, за которой последует замедленное восстановление экономики. В последующем ожидается затруднение работы государственных механизмов, вследствие того, что увеличится коррупция в миграционной системе.