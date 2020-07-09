Как обезопасить свои покупки в интернете — советы эксперта

Риск потерять свои деньги во время покупок в интернете сегодня по-прежнему велик. Чтобы обезопасить себя от интернет-мошенников необходимо во время шоппинга учитывать ряд основных правил, о которых напомнил П. Мясоедов – глава компании «Интеллектуальный резерв».

Первое, что стоит учитывать – это выбор партнера. Уделять внимание необходимо крупным сетевым магазинам или работать напрямую с известными ТМ. Сейчас не редкость, когда аферисты создают фейковые торговые площадки, с целью выманить у граждан деньги. Чтобы обезопасить себя необходимо сразу проверить наличие у магазина реальных офисов и контактов, которые будут принимать жалобы или претензии.

Также немаловажно обращать внимание на предлагаемые способы расчета. Неприемлем перевод средств в пользу физлица, т.к. даже онлайн-магазины должны работать по законам РФ и иметь рабочий счет юрлица, кассу. После покупки клиенту обязательно высылается электронный чек.

Если расчетная операция требует указания номера карты или кода защиты (CVV/CVC), то тогда важно следить за безопасностью соединения портала – в адресной строке вместо http должно быть https. При предложении продавца продиктовать ему личный пин-код карты, от сделки стоит тут же отказаться.