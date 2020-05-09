Подготовка квартиры к продаже заключается не только в сборе пакета документов и публикации объявления на тематическом ресурсе. Очень важно критически оценить состояние жилья, определить преимущества и постараться устранить хотя бы наиболее заметные недостатки. Главное, всё делать поэтапно и без спешки. Тогда показ квартиры пройдет удачно, и вскоре можно будет заключить выгодную сделку купли-продажи.

Как подготовиться к показу жилья

Перед показом очень важно сделать генеральную уборку в квартире, позаботиться о том, чтобы первое впечатление было приятным. Возможно, придется также хотя бы немного привести в порядок подъезд, ведь это первое, что увидит потенциальный покупатель.

В самой квартире может потребоваться:

Косметический ремонт. Если квартира в запущенном состоянии, нужно будет потрудиться над тем, чтобы придать ей более привлекательный облик. Потребуется убрать все старые предметы мебели и вынести скопившейся мусор. По более выгодной цене можно продать квартиру с косметическим ремонтом. Даже небольшие преобразования (например, новые обои и напольное покрытие) сделают интерьер более привлекательным и уютным. Проверка сантехники и электропроводки. Заранее нужно постараться устранить следы плесени и сырости, если таковые имеются. Сантехника должна быть в рабочем состоянии, а в ванной комнате и на кухне недопустимы следы протечек. Обратить внимание нужно и на состояние электропроводки. Как минимум, в доме должны работать розетки, лампочки, выключатели. Уборка лишних вещей и мебели. Отличным решением будет сделать квартиру нейтральной, чтобы потенциальный покупатель мог легко представить себя в роли ее хозяина. Лучше убрать все личные вещи, например, кубки, фотографии, грамоты. В доме не должно быть старой и загромождающей пространство мебели. Все лишние вещи нужно заблаговременно вывезти.

Лучшим временем для показа квартиры считается дневное, когда пространство наполнено естественным освещением. Заранее рекомендуется проветрить помещения. Осторожно нужно подходить к использованию освежителя воздуха. Аромат не должен быть слишком резким и навязчивым.

Алгоритм проведения показа квартиры

Чтобы удачно провести показ квартиры, нужно заранее договориться не только о дате визита потенциальных покупателей, но и согласовать ориентировочное время. Встретить гостей можно во дворе или возле какого-либо приметного объекта недалеко от дома. По пути можно рассказать об инфраструктуре, например, что рядом находятся магазины, зона отдыха, детская площадка, автостоянка.

Во время показа:

Покупателю нужно дать некоторое время, чтобы он визуально оценил не только состояние квартиры, но и проникся ее атмосферой, представил себя в роли хозяина. Очень важно постараться озвучить весомые преимущества квартиры. Показ можно начать именно с этого, а также не забыть и другие значимые нюансы. Например, это может быть красивый вид из окна, несколько уровней освещения, большая кухня. Нужно стараться спокойно воспринимать то, что покупатель озвучил какие-либо минусы. Лучше не вступать в полемику по этому поводу, а постараться в ответ отметить достоинства жилья. Проводить показ рекомендуется в дружелюбной атмосфере, избегать необдуманных и двусмысленных ответов, которые могут испортить приятное впечатление о жилье.

Потенциальный покупатель может во время показа захотеть посмотреть документы владельца и свидетельство о праве собственности. Заинтересовать может также информация о прописанных в квартире жильцах. Нужно с пониманием относиться к таким вопросам. Более того, документами обычно интересуются те, кому недвижимость приглянулась, появилось желание ее купить.