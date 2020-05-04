Как снизить цену при покупке квартиры?

Покупка квартиры требует ответственного подхода и внимания ко всем нюансам. Благодаря этому, можно договориться с продавцом о получении скидки и снижении стоимости вторичного жилья. Главное, торговаться осторожно, чтобы обсуждение возможных недостатков жилплощади не обернулось скандалом.

Основные ошибки при торге

Заинтересованность в снижении стоимости квартиры приводит к тому, что потенциальный покупатель начинает излишне придирчиво оценивать каждое помещение. Конечно, внимательный осмотр жилья важен. Однако лучше избегать таких ошибок, как:

Пренебрежительное отношение. Все интересующие нюансы лучше уточнять вежливо и спокойно, без явного пренебрежения к жилплощади и собственнику. Порой выбранная квартира во время осмотра оказывается менее привлекательной, чем на фото. Если отличия существенные, можно обсудить возможность скидки. Рассуждения о негативной энергетике. Личные впечатления о квартире и атмосфере в ней важны. Однако не стоит акцентировать внимание на негативной энергетике. Вряд ли это поможет получить скидку, скорее всего, насторожит продавца и придаст беседе неприятных оттенков. Критика интерьера и мебели. Внешнее оформление не влияет существенно на стоимость жилья. Например, декор можно изменить, обои переклеить, а мебель продавец заберет с собой. При осмотре лучше учесть расположение дома, этаж и площадь жилья. Настойчивость на скидке. Некоторые продавцы сразу указывают в объявлении о продаже квартиры, что уместен торг. Однако лучше не начинать беседу с настойчивого предложения обсудить скидку. Не стоит также пытаться вызвать жалость, ссылаясь на тяжелые жизненные обстоятельства. Не следует начинать торговаться до осмотра квартиры. Даже самые качественные фото и красочные описания от продавца не дают полного представления о жилье. Обсудить возможность снижения цены лучше уже после того, как будет проведен осмотр жилплощади.

Что влияет на снижение стоимости

Снизить цену при покупке квартиры вполне реально, если:

Отсутствует ремонт. Квартира с ремонтом, пусть и косметическим, всегда оценивается дороже, чем недвижимость в плачевном состоянии. Если ремонт в помещениях давно не проводился, всё находится в запущенном состоянии, можно смело начинать разговор о снижении цены. Не узаконена планировка. Во время осмотра жилья нужно уделить внимание и техпаспорту. Несоответствие плана существующей ныне планировке говорит о том, что значимые преобразования в квартире не узаконены. Это уже подходящий повод, чтобы получить от продавца хорошую скидку. Плохое состояние сантехники и электропроводки. Внимания заслуживает состояние труб, батарей, розеток. Должны насторожить следы сырости и плесени, протечки на кухне или в ванной комнате. Если сантехника и электропроводка нуждается в комплексной замене, можно говорить о скидке. Проблемы с отоплением. Холодная квартира нуждается в тщательном утеплении, возможно, также в замене батарей. Зимой все проблемы с отоплением хорошо ощущаются. Летом же лучше заблаговременно поинтересоваться у соседей о температуре воздуха в помещениях с наступлением холодов. Квартира на «проблемных» этажах. Такими этажами считаются первый и последний в доме. Под квартирой на первом этаже обычно располагается подвал, а это чревато неприятными запахами и сыростью. Основная проблема жилья на последнем этаже — протечки, если крыша дома в ненадлежащем состоянии. Плохой вид из окна. Понятно, что далеко не каждая квартира расположена с красивым видом на живописный парк или ухоженную набережную. Однако смело говорить с продавцом о скидке можно, если окна выходят на свалку, болото, заброшенную стройку, неприглядные хозпостройки.

На стоимость квартиры влияют объекты, расположенные недалеко от дома. На получение скидки можно рассчитывать, если поблизости находится, например, химзавод, городская свалка, мясокомбинат, аэропорт, железнодорожные пути. Снижению цены способствует также неразвитость социальной и транспортной инфраструктуры в районе расположения дома.