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Молодежь не уступает места в транспорте пожилым людям: почему так происходит

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  1. Плохое самочувствие
  2. Беременность
  3. Невнимательность
  4. Сильная усталость
  5. Тяжелый багаж
  6. Отсутствие воспитания

В обществе принято уступать места в транспорте пожилым людям. Этой категории населения уже тяжело проводить поездку, стоя на ногах, поскольку сил с годами становится меньше.

Молодые люди, которые могли бы постоять во время поездки, не всегда уступают места пожилым. Казалось бы, что они просто не знают правил этикета. Но на самом деле причин такого поведения есть несколько.

Плохое самочувствие

Проблемы со здоровьем, плохое самочувствие имеют место быть не только у пожилых. Молодые люди тоже могут чувствовать себя не самым лучшим образом. Никто не догадается, что у девушки или парня что-то болит, поскольку это заметно не будет. В итоге молодые ребята встречаются с косыми взглядами других пассажиров.

Беременность

Молодая девушка может сидеть в автобусе, если находится в состоянии беременности. «Интересное положение» на ранних сроках окружающим заметно не будет, но самочувствие может оставлять желать лучшего. В итоге дама вынуждена отказаться от того, чтобы уступить кому-то место. В зимнее время года и поздние сроки беременности можно не заметить с первого взгляда.

Невнимательность

У всех людей есть свои проблемы, задачи, которые нужно решать. Студент может ехать на экзамен, думать о том, как отвечать на сложные вопросы, переживать по этому поводу. Девушка может ехать на собеседование или на важное совещание, все ее мысли будут этим и заняты. В такой ситуации молодые люди могут просто не заметить стоящего рядом пожилого человека, поэтому и место ему не уступят.

Сильная усталость

И появляться она может не только после нахождения всю ночь в клубе. Многие молодые люди тяжело работают, проводят весь рабочий день на ногах. К концу своей смены они просто морально и физически вымотаны. В автобусе или в троллейбусе уставший молодой человек будет сидеть, потому что стоять на ногах всю поездку не сможет.

Тяжелый багаж

Машина есть не у всех, на такси ехать тоже не каждый может себе позволить. При этом сумки надо перевезти. Держать багаж в руках всю дорогу будет и тяжело, и не очень удобно, ведь окружающим он будет мешать. В такой ситуации парню или девушке остается только сесть.

Отсутствие воспитания

К сожалению, не все молодые люди понимают, что старших надо уважать, что им надо уступать места в транспорте. Они ни за что не уступят место старушке или дедушке даже в том случае, если заметят их. Конечно, это печально.

Нет такого закона, по которому молодые должны уступать места в транспорте пожилым. Но есть правила этикета, которых стоит придерживаться, чтобы не мучиться угрызениями совести, произвести приятное впечатление на других пассажиров. Если состояние здоровья, самочувствие не позволяют уступить место, молодому человеку стоит об этом сказать. Пассажиры наверняка войдут в положение и не станут осуждать.

Воспитание Маршрутка Пожилые люди Старики Транспорт
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