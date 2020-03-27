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Можно ли повторно использовать медицинскую маску для лица?


 Pavel Markovich0Связи поста:

Медицинская маска – это предмет строго одноразового применения. Она предназначена для использования на очень короткий срок. Ее ни в коем случае нельзя использовать целый день, а тем более повторно.

Медицинская маска для лица

Естественно, существуют и многоразовые маски, и марлевые повязки, которые можно продезинфицировать и использовать несколько раз. Однако, с обычными медицинскими из аптеки так делать нельзя.

Многоразовая маска

Если вы не уверены в том, что маска одноразовая, лучше всего уточнить этот момент у фармацевта или у того, у кого вы ее купили. Так же, всегда внимательно изучайте инструкцию к ней, там всегда есть информация по поводу эксплуатации и срока годности. Чаще всего срок эксплуатации одноразовой медицинской маски не превышает 2-3 часов.

Что делать с одноразовой маской для лица после использования

После истечения срока эксплуатации ее нужно утилизировать. Ни в коем случае не пытайтесь постирать изделия, обработать ее дезинфицирующими средствами и использовать вновь. Это может нанести большой вред вашему здоровью, так как она после определенного срока потеряет свои защитные качества.

Почему нельзя использовать медицинскую маску повторно?

  • После стирки или иной обработки она теряет защитные качества. Проще говоря, она совершенно не будет защищать от вирусов и бактерий. Кроме того, после стирки она может совершенно испортиться и потерять свой первоначальный вид, превратиться в непонятный комок из ваты и ткани;
  • Если вы решили использовать маску повторно без дезинфекции или стирки, то это еще хуже. Она будет продолжать накапливать на своей поверхности бактерии и микробов, они будут на ней размножаться. По итогу человек может заболеть только из-за того, что надел ее повторно.

Всемирная организация здравоохранения (МОЗ), как и абсолютно все врачи, настоятельно не рекомендует использовать одноразовую медицинскую маску повторно.

Правила использования маски

Если у вас нет большого количества масок для лица и нет возможности их приобрести, то лучше надевайте ее в случае необходимости, например в больших скоплениях людей, например в метро и торговых центрах.

 

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