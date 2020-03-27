Медицинская маска – это предмет строго одноразового применения. Она предназначена для использования на очень короткий срок. Ее ни в коем случае нельзя использовать целый день, а тем более повторно.
Естественно, существуют и многоразовые маски, и марлевые повязки, которые можно продезинфицировать и использовать несколько раз. Однако, с обычными медицинскими из аптеки так делать нельзя.
Если вы не уверены в том, что маска одноразовая, лучше всего уточнить этот момент у фармацевта или у того, у кого вы ее купили. Так же, всегда внимательно изучайте инструкцию к ней, там всегда есть информация по поводу эксплуатации и срока годности. Чаще всего срок эксплуатации одноразовой медицинской маски не превышает 2-3 часов.
Что делать с одноразовой маской для лица после использования
После истечения срока эксплуатации ее нужно утилизировать. Ни в коем случае не пытайтесь постирать изделия, обработать ее дезинфицирующими средствами и использовать вновь. Это может нанести большой вред вашему здоровью, так как она после определенного срока потеряет свои защитные качества.
Почему нельзя использовать медицинскую маску повторно?
- После стирки или иной обработки она теряет защитные качества. Проще говоря, она совершенно не будет защищать от вирусов и бактерий. Кроме того, после стирки она может совершенно испортиться и потерять свой первоначальный вид, превратиться в непонятный комок из ваты и ткани;
- Если вы решили использовать маску повторно без дезинфекции или стирки, то это еще хуже. Она будет продолжать накапливать на своей поверхности бактерии и микробов, они будут на ней размножаться. По итогу человек может заболеть только из-за того, что надел ее повторно.
Всемирная организация здравоохранения (МОЗ), как и абсолютно все врачи, настоятельно не рекомендует использовать одноразовую медицинскую маску повторно.
Если у вас нет большого количества масок для лица и нет возможности их приобрести, то лучше надевайте ее в случае необходимости, например в больших скоплениях людей, например в метро и торговых центрах.
Оставить комментарий