Медицинская маска – это предмет строго одноразового применения. Она предназначена для использования на очень короткий срок. Ее ни в коем случае нельзя использовать целый день, а тем более повторно.

Естественно, существуют и многоразовые маски, и марлевые повязки, которые можно продезинфицировать и использовать несколько раз. Однако, с обычными медицинскими из аптеки так делать нельзя.

Если вы не уверены в том, что маска одноразовая, лучше всего уточнить этот момент у фармацевта или у того, у кого вы ее купили. Так же, всегда внимательно изучайте инструкцию к ней, там всегда есть информация по поводу эксплуатации и срока годности. Чаще всего срок эксплуатации одноразовой медицинской маски не превышает 2-3 часов.

После истечения срока эксплуатации ее нужно утилизировать. Ни в коем случае не пытайтесь постирать изделия, обработать ее дезинфицирующими средствами и использовать вновь. Это может нанести большой вред вашему здоровью, так как она после определенного срока потеряет свои защитные качества.

Всемирная организация здравоохранения (МОЗ), как и абсолютно все врачи, настоятельно не рекомендует использовать одноразовую медицинскую маску повторно.

Если у вас нет большого количества масок для лица и нет возможности их приобрести, то лучше надевайте ее в случае необходимости, например в больших скоплениях людей, например в метро и торговых центрах.

