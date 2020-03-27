Медицинская маска – это предмет строго одноразового применения. Она предназначена для использования на очень короткий срок. Ее ни в коем случае нельзя использовать целый день, а тем более повторно.

Естественно, существуют и многоразовые маски, и марлевые повязки, которые можно продезинфицировать и использовать несколько раз. Однако, с обычными медицинскими из аптеки так делать нельзя.

Если вы не уверены в том, что маска одноразовая, лучше всего уточнить этот момент у фармацевта или у того, у кого вы ее купили. Так же, всегда внимательно изучайте инструкцию к ней, там всегда есть информация по поводу эксплуатации и срока годности. Чаще всего срок эксплуатации одноразовой медицинской маски не превышает 2-3 часов.

Что делать с одноразовой маской для лица после использования

После истечения срока эксплуатации ее нужно утилизировать. Ни в коем случае не пытайтесь постирать изделия, обработать ее дезинфицирующими средствами и использовать вновь. Это может нанести большой вред вашему здоровью, так как она после определенного срока потеряет свои защитные качества.

Почему нельзя использовать медицинскую маску повторно?

После стирки или иной обработки она теряет защитные качества . Проще говоря, она совершенно не будет защищать от вирусов и бактерий. Кроме того, после стирки она может совершенно испортиться и потерять свой первоначальный вид, превратиться в непонятный комок из ваты и ткани;

. Проще говоря, она совершенно не будет защищать от вирусов и бактерий. Кроме того, после стирки она может совершенно испортиться и потерять свой первоначальный вид, превратиться в непонятный комок из ваты и ткани; Если вы решили использовать маску повторно без дезинфекции или стирки, то это еще хуже. Она будет продолжать накапливать на своей поверхности бактерии и микробов, они будут на ней размножаться. По итогу человек может заболеть только из-за того, что надел ее повторно.

Всемирная организация здравоохранения (МОЗ), как и абсолютно все врачи, настоятельно не рекомендует использовать одноразовую медицинскую маску повторно.

Если у вас нет большого количества масок для лица и нет возможности их приобрести, то лучше надевайте ее в случае необходимости, например в больших скоплениях людей, например в метро и торговых центрах.