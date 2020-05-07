Квартира в новостройке привлекает внимание многих потенциальных покупателей. Однако очень важно проанализировать все нюансы покупки такого жилья. Как выбрать квартиру в новостройке для покупки? На что обратить внимание?

Информация о застройщике

Во время выбора новостройки нужно внимательно изучить информацию о застройщике. Сделать это можно даже с помощью общедоступных данных в интернете. На официальном сайте компании обычно размещается вся необходимая документация: от разрешения на строительство до проекта будущего или уже построенного дома. Не лишним будет также ознакомиться с отзывами о застройщике на разных тематических ресурсах, чтобы сформировать объективное мнение.

Особенности района и дома

Решая какую купить квартиру в новостройке, нужно учесть:

Экологическую ситуацию в районе. Хорошо, если новостройка расположена подальше от крупных предприятий и магистралей. Предварительно можно изучить карту района и список организаций, которые находятся недалеко от дома. Транспортную доступность. Новостройки могут возводиться в различных районах города и даже за его чертой. Немаловажно, чтобы хорошо было отлажено транспортное сообщение и созданы подъездные пути к дому. Следует также заранее уточнить, какой будет парковка, на сколько мест она рассчитана. Развитость инфраструктуры. Проект может предполагать не только строительство дома, но и возведение различных объектов инфраструктуры поблизости. Всю информацию об этом можно заранее узнать.

Большого внимания заслуживает внешний вид и общее состояние дома, этажность и количество квартир на каждом этаже. Условия проживания во многом зависят от того, к какому классу относится новостройка. Сейчас можно выбрать квартиру в домах эконом-, комфорт-, бизнес-, элит-класса.

Наличие и отсутствие ремонта

В новостройке можно купить квартиру без ремонта, с черновой и чистовой отделкой от застройщика. Зачастую ниже стоимость жилья без ремонта. Однако в этом случае следует заранее просчитать затраты на необходимые отделочные работы. Если же застройщик уже выполнил черновую отделку, покупателю останется только выбрать финишные покрытия и заняться оформлением интерьера в соответствии со своими предпочтениями.

Если хотелось бы переехать в квартиру практически сразу после получения ключей, оптимальным будет вариант с ремонтом от застройщика. В квартире уже будут созданы все условия для комфортного проживания. В некоторых случаях проект может предполагать и полную меблировку помещений.